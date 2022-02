Tributação da energia em Portugal com espaço para ajustes face a metas climáticas da UE

© EPA/RONALD WITTEK

As políticas de tributação da energia na União Europeia (UE) não estão alinhadas com os objetivos climáticos de Bruxelas, sendo que, atualmente, 15 Estados-membros "gastam mais" em apoios aos combustíveis fósseis "do que em subvenções às energias renováveis", e apenas 14 países aplicam taxas sobre o carbono. A conclusão é do Tribunal de Contas Europeu (TCE) numa análise divulgada no final de janeiro. O documento antecede a discussão da adoção do pacote legislativo Fit For 55 (Objetivo 55), que define metas para a descarbonização, na Diretiva Tributação da Energia. E em Portugal, estarão as políticas fiscais para a energia alinhadas com o objetivo da neutralidade carbónica até 2050, na UE?

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) não quis responder à questão lançada pelo Dinheiro Vivo (DV), indicando que a fiscalidade é competência do governo. Contactada, fonte oficial do Ministério do Ambiente garante que, em Portugal, os níveis de tributação da energia "estão genericamente acima dos limiares mínimos". Desde 2018, o país tem eliminado "progressivamente diversas isenções fiscais em sede de Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos e taxa de carbono aos combustíveis fósseis, designadamente ao carvão, ao fuelóleo, ao coque de petróleo e ao gás natural".

"Este será um trabalho a prosseguir de forma a alinhar os incentivos fiscais com a transição climática", assegura. Quanto à taxa do carbono - segundo o TCE, Portugal é o sétimo país da UE que mais taxa o carbono, cobrando 23,8 euros/por tonelada de CO2 - poderá haver espaço para aumentar o preço do CO2. A nível europeu, esse preço "apresenta uma tendência de aumento em resultado das políticas ambientais adotadas nesse contexto, em particular no que respeita ao comércio europeu de licenças de emissão". O governo afiança que o país acompanha a evolução desse preço.

A taxa do carbono está relacionada com o comércio europeu de licenças de emissão (CELE) cujo preço é uma forma de regular emissões de gases com efeito de estufa (GEE) - o objetivo da UE é reduzir em 55% emissões de GEE até 2030. É este mecanismo que vai refletir o preço do carbono. Ora, o seu preço é hoje superior aos 23,8 euros da taxa cobrada no país.

Segundo Francisco Ferreira, presidente da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, o preço do carbono já ia nos 80 euros há cerca de 15 dias.

Preço do CO2 vai subir 400%

Um estudo recente da Roland Berger concluiu que os custos das emissões de CO2 vão aumentar 400% para as empresas até 2035. O estudo, a que o DV teve acesso, indica que as empresas aguentaram cerca de 450 milhões de euros em custos com licenças. Pelas contas da consultora, em 2025, esse valor poderá variar entre mil e 1400 milhões de euros, chegando a 2800 milhões em 2035. Será uma consequência direta da adoção do Objetivo 55.

"É de esperar que a taxa de carbono acompanhe o preço no CELE e continue a subir na próxima década, impactando uma proporção crescente dos setores da economia tanto em Portugal como em todos os países europeus. Esta subida será material e será fundamental para sinalizar os investimentos necessários e as alterações de padrões de consumo para alcançarmos de forma eficiente a neutralidade carbónica", argumenta João Hrotkó, partner da Roland Berger.

"A lógica subjacente [da taxa e das licenças de emissão] é que apenas com preços de carbono que reflitam os impactos ambientais da utilização de combustíveis fósseis se poderá dar uma transição para fontes renováveis, sendo as políticas de preço de carbono identificadas entre os instrumentos mais eficazes para a descarbonização", explica fonte oficial do Ministério do Ambiente.

Pedro Amaral Jorge, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), concorda com a importância de se aumentar o preço da energia para as empresas. "A tributação da energia deve, cada vez mais, refletir as externalidades negativas ou positivas das fontes energéticas no meio ambiente", refere, indicando que a adoção do Fit For 55 "irá obrigar Portugal a olhar de outra forma para a tributação da energia e alinhá-la".

Energia rende 11 mil milhões

Nesta matéria, os agentes ouvidos notam que a revisão que a UE está a preparar será importante, sobretudo para incluir a eliminação de incentivos e isenções em áreas como transportes. Por exemplo, a taxa de carbono em Portugal incide essencialmente nos transportes e aquecimento, "áreas que o Objetivo 55 prevê integrar no CELE", diz João Hrotkó.

Num quadro mais alargado, o partner da Roland Berger nota: "A nossa tributação não só está acima da média europeia como é superior à dos nossos principais parceiros comerciais: França, Alemanha e Espanha". Os dados do Eurostat, citados por Hrotkó, indicam que os impostos relacionados com o ambiente, que incluem outros impostos para além das emissões de CO2, são 2,53% do PIB em Portugal, um valor superior à média da UE, que se situa nos 2,35%.

Não obstante, face aos custos da transição energética, a questão também passará pela "avaliação dos incentivos para a adaptação das empresas mais poluentes e das compensações para os grupos sociais mais afetados".

Para Francisco Ferreira, da ZERO, Portugal tem dado avanços, mas haverá espaço para mais, sobretudo ter atenção em quem não tem condições para suportar os custos da transição energética.

O presidente da APREN, nesse sentido, lembra o estudo sobre fiscalidade verde lançado pelo organismo em 2021, que "evidenciava que a atual política fiscal na componente de tributação não converge com os objetivos europeus".

"Existe um longo caminho a percorrer", refere Pedro Jorge Amaral, indicando que a tributação da energia representa 11 mil milhões por ano para o Estado. No entanto, a cobrança "não está alinhada" com as externalidades ambientais geradas. Para a APREN, é possível "coletar 1180 milhões de euros adicionais no período 2022-2030 face à manutenção do regime atual, reduzindo o consumo de energia fóssil e consequentemente as emissões de GEE", dando maior atenção a questões como o custo energético dos edifícios ou a redução do IVA da eletricidade para 13%.