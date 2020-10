Tudo sobre o OE2021: Governo cria site com prioridades, desafios, medidas e números

O ministro das Finanças, João Leão (C), acompanhado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro (E) e pela secretária de Estado das Finanças, Cláudia Joaquim (D), fala aos jornalistas após entregar ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues (ausente da foto), o Orçamento de Estado para 2021, na Assembleia da República, em Lisboa, 12 de outubro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

"Este é um Orçamento que combate a pandemia, protege as pessoas e apoia a economia e o emprego. É um Orçamento à altura do desafio que enfrentamos. Só assim seremos capazes de recuperar Portugal."

É a mensagem de António Costa, gravada em vídeo na abertura do site específico criado pelo governo para reunir toda a informação sobre o OE2021 - resumida nas palavras do ministro das Finanças, João Leão, como "um bom orçamento" que merece ser aprovado.

Disponível em OE2021.gov.pt, o site disponibiliza todo conteúdo do Orçamento do Estado para o próximo ano, bem como as prioridades de política, os desafios estratégicos e as principais medidas de cada uma das áreas governativas.

Para leitura simplificada das principais medidas adotadas para famílias, empresas e trabalhadores, são ainda incluídas listas por "destinatário".

No primeiro grupo, a pensar nas famílias o governo criou medidas como creche gratuita para "todos os filhos das famílias no 1.º e 2.º escalões de rendimentos da comparticipação familiar", mas também uma baixa nas taxas de retenção na fonte de IRS, "garantindo assim às famílias portuguesas uma liquidez adicional de 200 M€ durante o ano de 2021".

As pensões mais baixas tornam a ter aumento extraordinário entre 6 e 10 euros, a taxa moderadora passa a não se pagar em cuidados de saúde primários e exames de diagnóstico e o IVA da luz baixa "para consumos até 100 kWh (ou 150 kWh, no caso de famílias numerosas), permitindo às famílias poupar cerca de 150 M€ com consumos sustentáveis".

Entre os destaques que têm por objeto os trabalhadores encontram-se propostas como a continuidade do aumento do "salário mínimo nacional, em linha com o aumento médio dos últimos anos (mantendo-se a meta de 750 € em 2023)" - não especificando ainda qual será a subida neste ano, um dos aspetos que divide governo e outros partidos da esquerda -; mas também a criação de "um apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, tendo como valor de referência o limiar de pobreza (501 €), para quem perdeu o emprego ou teve uma quebra significativa na sua atividade", a majoração do valor mínimo do subsídio de desemprego "para um montante acima do limiar de pobreza, a título definitivo, para os trabalhadores que recebiam pelo menos o salário mínimo" e um complemento para trabalhadores com subsídio social de desemprego.

A estes destaques, soma-se a proibição de despedir nas empresas que tenham recebido apoios e tenham tido lucros e "uma moratória geral, por 24 meses, à caducidade das convenções coletivas de trabalho, abrangendo cerca de 400 acordos coletivos e perto de 3 milhões de trabalhadores, que assim manterão os seus direitos laborais intactos durante os próximos dois anos", entre outras.

Por último, no que respeita às empresas, ainda que o governo lhe chame um OE amigo do tecido empresarial e promotor da competitividade da economia, a listagem é curta e requer alguma imaginação falar em medidas para dar um impulso às empresas. Basta ver como arranca a lista: "Os impostos não vão ser aumentados".

De resto, acaba-se com o agravamento de tributações para micro e PME que tiveram prejuízos devido à pandemia, fala-se no IVAucher (que permite aos consumidores receber parte do IVA pago em restauração, hotelaria e cultura de forma a estimular o consumo) e na continuidade, por mais um semestre, do crédito fiscal extraordinário ao investimento que permite "às empresas deduzir à coleta de IRC o correspondente a 20% das suas despesas de investimento até ao limite de 5 M€", entre outras medidas.