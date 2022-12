Turismo de Portugal já pagou 70 milhões a mais de 22 800 empresas

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Turismo de Portugal pagou esta quarta-feira a mais de 22 800 empresas um total de 70 milhões de euros no âmbito da medida Apoiar Turismo, que tinha sido anunciada no início do mês, divulgou o Ministério da Economia e do Mar.

Na nota hoje divulgada, o gabinete do ministro da Economia e do Mar lembra que o prazo para solicitar o apoio financeiro terminou no passado dia 22 de dezembro e que, face à "elevada procura registada" e à dotação orçamental da medida, "cada uma das empresas recebeu um reforço de cerca 12,5% face aos valores já recebidos no Programa Apoiar".

Com a medida Apoiar Turismo, dirigida ao setor do alojamento, restauração e similares e de outras atividades turísticas, o executivo pretendia reforçar o apoio às empresas do turismo que, por terem sofrido fortemente os impactos da pandemia de covid-19, foram objeto de apoio no âmbito do Programa Apoiar, agora num contexto macroeconómico complexo, atentos os efeitos da inflação, do acréscimo de custos de energia e do contexto de guerra no espaço europeu.

"O pagamento ainda antes do final do ano dos apoios previstos na medida «Apoiar Turismo» traduz o cumprimento de um compromisso assumido pelo Governo no início deste mês e permite reforçar, em 70 milhões de euros, as disponibilidades financeiras de mais de 22.800 empresas do setor do turismo, para fazerem face às suas crescentes necessidades de tesouraria, resultantes, nomeadamente, do acréscimo de custos decorrente do atual contexto macroeconómico global", refere Nuno Fazenda, citado no comunicado.

A Medida Apoiar Turismo, integrada no Programa APOIAR, enquadra-se no Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, assinado, no passado dia 09 de outubro, pelo Governo e pelos parceiros sociais.