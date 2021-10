Turismo de Portugal lança plataforma para ajudar quem queira investir no país

Os empresários da restauração de São Miguel, nos Açores, estão a ter um "novo renascer" devido ao turismo e reconhecem que as novas medidas de controlo da covid-19 vão "ajudar" a dar resposta à "enorme procura, Ilha de São Miguel, ePonta Delgada, Açores, 10 de agosto de 2021. A partir das 00:00 de segunda-feira entraram em vigor as novas medidas de combate à pandemia da covid-19 na região. Assim, nas ilhas de baixo risco, São Miguel e Terceira (onde as regras são menos flexíveis), os estabelecimentos de bebidas e discotecas já podem reabrir e os restaurantes podem ter um máximo de oito pessoas por mesa (salvo se do mesmo agregado familiar) e funcionar até três quartos da lotação, sem qualquer limitação de horário (antes estavam a encerrar até às 23:00). (ACOMPANHA TEXTO) EDUARDO COSTA/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Outubro, 2021 • 14:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Turismo de Portugal lançou esta terça-feira a plataforma invest.turismodeportugal.pt que pretende aumentar a perceção da qualidade da marca Portugal e ser uma ajuda para quem queira investir no país.

Disponível em português e em inglês, a página procura "melhorar e estabelecer os contactos entre potenciais investidores e encontrar talentos", algo que secretária de Estado do Turismo classificou como "muito importante para a indústria".

"É possível procurar por talentos, processos de recrutamento, monitorizar o investimento estrangeiro no setor, no fundo, acrescentar valor à indústria trazendo a atenção internacional para Portugal", realçou Rita Marques.

A governante falava na sessão de abertura da edição de 2021 da conferência "The Resort and Residential Hospitality Forum" (R&R), no Tivoli Marina Vilamoura Resort, em Vilamoura, no Algarve, onde durante três dias estão reunidos os maiores especialistas mundiais em investimentos nas áreas do turismo, da hospitalidade e do lazer.

Segundo Rita Marques, mesmo com o país a deixar de receber turistas devido à pandemia de covid-19, o Governo "nunca parou de trabalhar" com o Turismo de Portugal para desenvolver a indústria, sendo esta nova plataforma uma ferramenta importante para quem pretende "investir no país", enalteceu.

A página está dividida em quatro áreas - Portugal de relance; Começar um negócio; Procurar uma oportunidade e Opções de financiamento - com toda a informação sobre o país, caracterização do setor e como começar um negócio em Portugal, sendo ainda apresentados casos de sucesso, adiantou o Turismo de Portugal em comunicado.

São também disponibilizadas análises sobre "talento, empreendedorismo e inovação, sustentabilidade, macroeconomia, estratégia, IDE, desempenho turístico, investimento e financiamento, benefícios fiscais, turismo residencial e tendências, bem como informação sobre negócios recentes, principais transações e aberturas e número de projetos em 'pipeline'".

O Turismo de Portugal anunciou também que disponibiliza uma equipa dedicada a esta área, com a missão de apoiar o processo de investimento, nos domínios das oportunidades de investimento, financiamento, licenciamento, recursos humanos, empreendedorismo, estatísticas e parcerias, contando também com o contributo das equipas do Turismo de Portugal que atuam no estrangeiro.

Numa sessão dedicada ao papel dos Governos no apoio à recuperação pós-pandemia e numa questão em relação ao futuro da indústria, Rita Marques realçou a importância de se seguir as prioridades da agenda e estratégia estabelecida em 2017 que "uniu as contribuições" das instituições governamentais e do setor privado.

Sob o lema "melhor turismo em vez de mais turismo", apontou a importância de distribuir a oferta turística durante todo o ano e em todo o país, evidenciando que a pandemia contribuiu para que se desse a conhecer outras ofertas que não apenas o sol e praia.

Para a governante, a aposta na promoção digital é importante, já que permite "personalizar as preferências do cliente e turistas" e atingir o objetivo de 27.000 milhões de euros de receitas turísticas em 2027.