Turismo pode crescer entre 20% e 30% neste ano 

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Um ano melhor que 2020, mas longe dos níveis de 2019. A secretária de Estado do Turismo admite que a entrada para a lista verde elaborada pelas autoridades inglesas e escocesas, não obrigando assim a quarentena no regresso a casa, pode dar um empurrão ao turismo. Mas não só. Se a vacinação continuar a bom ritmo, e não surgirem novas estirpes da covid-19, a atividade turística pode acelerar neste ano.

"As perspetivas são positivas. São melhores do que no ano passado. Tivemos um ano muito difícil em 2020 e seguramente este será também muito difícil, até porque já estamos em maio e praticamente quase metade do ano já lá vai", reconhece. No entanto, "com esta abertura recente do Reino Unido, e com uma excelente reação do mercado a esta abertura, estamos confiantes de que vamos recuperar alguma da atividade perdida no ano passado. Não ficaremos perto dos valores de 2019. Ainda assim, se tudo continuar a correr bem ao nível do plano de vacinação, do controlo das novas estirpes e do certificado verde digital, temos boas perspetivas para ficarmos neste ano 20% a 30% acima do ano passado".

Em 2020, as unidades de alojamento para turistas em Portugal contaram com cerca de 10,5 milhões de hóspedes - dos quais apenas 3,9 milhões eram não residentes - e 25,9 milhões de dormidas. Na passada sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou a Conta Satélite do Turismo (preliminar) em que dá conta de uma "redução sem precedentes", em 2020, da despesa do turismo recetor (exportações de turismo), que diminuiu mais de 50% face a 2019. Além disso, o Valor Acrescentado Bruto gerado pelo Turismo (VABGT) em 2020 caiu 48,2%, face ao ano anterior, em termos nominais, que a compara com a redução de 4,6% do VAB da economia nacional.

Por outro lado, ainda de acordo com a conta satélite, o consumo de turismo no país caiu 50,4%, enquanto o produto interno bruto diminuiu 5,4%. As importações de turismo registaram em 2020 uma redução de 46,1%, embora menos acentuada que a das exportações, o que o INE diz refletir as limitações às viagens internacionais.