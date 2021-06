Turismo: Portugal investe 10 milhões por ano para promover destino

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal. © Reinaldo Rodrugues/Global Imagens

Portugal vai investir 10 milhões de euros por ano para tentar piscar o olho a turistas nacionais e estrangeiros. Para isso, desenvolveu campanhas de promoção do destino Portugal, que visam atrair turistas, quer nacionais, quer estrangeiros. Com o nome #Tempo de ser/#Time to Be, esta campanha aposta na valorização dos ativos nacionais do turismo e está orientada para os mercados que demonstram abertura para as viagens turísticas.

Nesta primeira fase, em que sobretudo na Europa a vacinação decorre a bom ritmo e que as sociedades querem alcançar a chamada imunidade de grupo, esta campanha além de focada no mercado interno, olha também para os destinos de proximidade, como é o caso de Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Países Baixos, públicos que habitualmente (antes da pandemia) já viajavam bastante para Portugal.

"Aquilo que eram os mercados que eram considerados pré-pandemia, mercados estratégicos, de aposta e seletivos são, hoje, a partir das próximas campanhas, mercados de quatro níveis. No nível um, o mercado de proximidade, que temos Portugal e Espanha. Mas temos mercados que nos conhecem muito bem como o Reino Unido, Alemanha e Espanha. O nível dois com mercados de grande potencial de crescimento e aqui temos EUA (...) que foram o sexto mercado para Portugal em 2019 - é importantíssimo reconhecer a importância do mercado fruto da capacidade aérea que instalamos para os EUA. O nível três também muito dependente desta retoma da capacidade aérea, em que se inclui países como a Polónia, a Áustria e a Suíça. E o nível quatro com atuação muito seletiva e flexível, que tem muito a ver com sudeste asiático", disse Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, na apresentação da campanha de promoção do destino Portugal.

Tipicamente, após um período de crise, os turistas voltam-se para destinos de proximidade. Apesar de Portugal estar, desde esta terça-feira, 8 de junho, fora da lista verde do Reino Unido, o País poderá voltar a integrar esta lista. Além disso, a perceção que existe no mercado é que há uma grande vontade de viajar tanto de portugueses como de estrangeiros. Além disso, a taxa de poupança das famílias nomeadamente em Portugal é elevada. Por isso, muitos dos que tipicamente viajavam para fora em férias já no ano passado ficaram por cá e possivelmente muitos vão manter esse comportamento neste ano.

"Cremos e acreditamos que este é o momento de ser, o tempo de ser. Porque sem viagens, sem mobilidade, sem a nossa capacidade de nos encontrarmo-nos com amigos, familiares, claramente não somos completos. E acho que isto sim é que é importante. É um tempo de ser, que se transforma em tempo de surfar, de provar a nossa gastronomia, tempo de caminhar e atravessar pontes. É esta a mensagem que esta campanha traz. Uma campanha que traz uma diferenciação, que pretende a conversão mas que é focada em captar cada vez mais fãs para a marca Portugal", disse o presidente do Turismo de Portugal.

O Turismo de Portugal quer agora apostar no recomeço da atividade turística. Foram criados cinco filmes, que destacam alguns dos produtos turísticos com maior potencial de valorização, como é o Surf, o Enoturismo e a Gastronomia, o Sol e Mar, a Natureza, as Cidades, as Aldeias e o Património. A entidade de turismo entende que esta abordagem traduz também o objetivo de estimular a procura em todo o território nacional, promovendo quer o negócio turístico no interior - territórios que têm sido muito procurados devido à pandemia uma vez que permite o distanciamento social - mas também no litoral e cidades. Até à pandemia, as grandes cidades portuguesas eram muito procuradas. Contudo, nesta altura, o turismo urbano é dos que tem sentido mais os efeitos da pandemia, uma vez que é mais difícil evitar os aglomerados populacionais.

Tal como tinha sido já revelado aquando da apresentação do plano de reativação do turismo, o site VisitPortugal vai ser reformulado "num reforço do ecossistema digital de promoção do destino".

O Turismo de Portugal nota ainda que, com base nos resultados do Brand Asset Valuator (BAV), a marca Portugal "evoluiu de forma muito positiva nos mercados externos e também a nível interno nos últimos 5 anos".

"Portugal é hoje uma marca líder, capaz de atrair atenção e de a converter em experimentação e estima, que tem a capacidade de gerar um nível superior de consideração e de valor. No conjunto dos mercados externos, Portugal é uma marca fortemente relacional, associada a soft skills, em processo de afirmação e valorização", diz ainda a entidade liderada por Luís Araújo.