Turismo: Proveitos totais em abril atingem 389,2 milhões e superam 2019

Abril marcou o regresso da retoma do turismo em força com a atividade a ultrapassar o homólogo de 2019. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, os principais indicadores estiveram acima daquele que foi o melhor ano de sempre para turismo do país. Os proveitos totais das unidades de alojamento turístico atingiram os 389,2 milhões de euros, ficando 16,2% acima de 2019. Também os proveitos de aposento cresceram 16,8%, somando 291 milhões de euros, revelam os dados divulgados esta quarta-feira, 15, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As receitas mais pesadas justificam-se não só pelo aumento do número de dormidas mas também pela subida dos preços. Os alojamentos venderam 13,3% mais caro face a 2019, com um rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) de 51,6 euros e um rendimento médio por quarto ocupado (ADR) de 92,2 euros.

Os preços mais elevados foram praticados em Lisboa (81,9 euros) e na Madeira (61,9 euros).

O gabinete estatístico tinha já adiantado, nas estatísticas rápidas divulgadas no final de maio, o sucesso das contas do turismo no quarto mês do ano. Em abril, os alojamentos turísticos receberam 2,4 milhões de hóspedes e seis milhões de dormidas, valores acima de 2019 em 1,6% e 1,1%, respetivamente.

Turistas estrangeiros ainda aquém de 2019

Os turistas estrangeiros assumiram a maior fatia das dormidas, 4,1 milhões, embora estejam ainda 4,4% abaixo das registadas em 2019. O Reino Unido, a Espanha, a Alemanha, a França, os Países Baixos e os Estados Unidos foram os principais mercados emissores neste mês totalizando 64,8% das dormidas de estrangeiros no país.

Portugal ainda não recuperou a totalidade dos turistas internacionais que recebeu em 2019 e os números, embora mostrem sinais de recuperação, continuam na linha vermelha. "O mercado norte americano foi, entre estes, o que registou menor decréscimo do número de dormidas (-2,9%) entre janeiro e abril. Seguiram-se os Países Baixos (-5,4%) e os mercados britânico (-14,7%), espanhol (-15,4%) e alemão (-20,9%)", explica o INE.

Por outro lado, o mercado interno continua a crescer em força, com 1,9 milhões de dormidas realizadas no mês da Páscoa, uma subida de 15% quando analisados os números homólogos do pré-pandemia.

Olhando para o mapa nacional, o INE indica que todas as regiões do país tiveram um crescimento das dormidas. O Algarve liderou, concentrando 27,1% das dormidas, seguindo-se Lisboa (26,5%), o Norte (16,7%) e a Madeira (12,1%). Esta última teve o maior crescimento comparativamente a abril de 2019 (+19,9%), seguindo-se o Alentejo (+16,7%), o Norte (+10,0%) e o Centro (+2,5%). Só o Algarve não conseguiu superar os números de 2019, ficando -8,9% abaixo dos indicadores de abril desse ano.

Contas feitas, no total dos primeiros quatro meses de 2022 os alojamentos turísticos receberam 6,4 milhões de hóspedes e 16,1 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 376,8% e 395,4%, respetivamente. As dormidas registadas entre janeiro e abril ficaram ainda 11,9% abaixo de 2019 "como consequência da diminuição dos não residentes", justifica o INE.