Turismo próximo dos níveis de 2019 regista 6,5 milhões de dormidas em maio

Hotelaria assumiu um peso total de 82,99% das dormidas em maio de 2022

O turismo está a rumar a bom porto, com os níveis de atividade a aproximarem-se cada vez mais dos verificados em tempos pré-pandemia. No mês de maio, os alojamentos turísticos em Portugal receberam 2,5 milhões de hóspedes, que totalizaram 6,5 milhões de dormidas, valores que se situaram, respetivamente, em -3,2% e -0,7% face ao período homólogo em 2019, mas que já estão 162,1% e 221,8% (pela mesma ordem) acima dos números de maio de 2021, segundo as estatísticas rápidas divulgadas esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estas subidas já eram previsíveis, uma vez que, em abril, a tendência de recuperação face ao ano anterior apontava para crescimentos de 426,4% no número de hóspedes e de 552,1% nas dormidas.

Em maio, os estrangeiros representaram a maior fatia (72,2%) da atividade turística, compreendendo um total de 4,7 milhões de dormidas no país - um aumento de 489,5% face ao mesmo mês de 2021. Já os portugueses somaram 1,8 milhões dormidas, subindo 47,7% relativamente ao ano anterior. Tendo em perspetiva o mesmo espaço de tempo no ano que antecede a pandemia, o mercado interno ganhou força, crescendo 11,6%, enquanto o externo sofreu uma quebra de 4,7%.

Na hora de escolher o alojamento, os turistas preferiram a hotelaria, que registou uma descida das dormidas de 0,9% face a maio de 2019, mas uma subida de 237,5% em relação a 2021, assumindo um peso total de 82,99%. Já o Alojamento Local representou 13,4% das dormidas, que se situaram 4,8% abaixo de maio de 2019, mas 200,4% acima do mesmo mês em 2021. O turismo no espaço rural e de habitação está a conquistar espaço, tendo crescido 30,1% relativamente a maio de 2019 e 70,4% face ao período homólogo do ano passado, assumindo uma quota de 3,3% no total de dormidas.

O Reino Unido, Alemanha e França foram os três principais países emissores. Destacam-se, no entanto, o crescimento dos mercados dinamarquês (+38,2%), romeno (+36,7%), checo (+32,8%) e norte-americano (+21,9%). As maiores diminuições foram registadas nos mercados brasileiro (-25,8%), sueco (-18,0%) e austríaco (-11,7%).

No mês em análise, "registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões", com o Algarve a concentrar 28,6% das dormidas, seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa (26,3%), o Norte (16,4%) e a Região Autónoma da Madeira (12,1%), indica o INE. Os maiores aumentos, comparativamente com maio de 2019, registaram-se na Madeira (+18,8%), Norte (+6,5%) e Alentejo (+1,2%). Já o maior decréscimo foi observado no Centro (-7,4%).

De janeiro a maio de 2022, as dormidas totais aumentaram 355,2% relativamente a igual período de 2021, mais 128,5% nos residentes e 775,8% nos não residentes. Tendo em conta este conjunto de meses em 2019, "as dormidas decresceram 9,0%, como consequência da diminuição das dormidas de não residentes (-14,4%), dado que as de residentes cresceram 4,9%", pode ler-se no boletim estatístico.