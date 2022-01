Turismo recupera com subida de 45% das dormidas em 2021, mas fica aquém da pré-pandemia (Imagem de arquivo da Ribeira do Porto) © André Rolo/Global Imagens

O setor do alojamento turístico recuperou em 2021 com as subidas para 14,5 milhões de hóspedes (+ 39,4% face a 2020) e 37,5 milhões de dormidas (+ 45,2%). Ainda assim, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), não foi suficiente para alcançar os números pré-pandemia: face a 2019, os hóspedes decresceram 46,4% e as dormidas caíram 46,6% (-10,9% nos residentes e -62,0% nos não residentes).

O Reino Unido manteve-se em 2021 como o principal país de origem dos turistas, representando 16,6% das dormidas de não residentes, o que corresponde a um aumento de 54,6% face a 2020. Espanha, Alemanha e França, com 14,3%, 11,9% e 11,8%, respetivamente, são os mercados de origem que se seguiram.

(em atualização)