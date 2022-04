TVDE. Operadores e motoristas multados por viagens ilegais

© Igor Martins / Global Imagens

As empresas e os motoristas de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) estão a ser multados por viagens realizadas fora das plataformas, dá conta o Jornal de Notícias (JN) esta sexta-feira.

O jornal refere que já "foram levantados 20 autos a pessoas coletivas (operadores TVDE) e 18 a pessoas singulares (motoristas TVDE)", de acordo com dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Segundo o IMT, foram identificados cinco tipos de ilegalidades na sequência de ações de fiscalização e de 43 queixas e denúncias. A principal causa são viagens ilegais. As restantes quatro infrações são falhas na identificação do serviço, no tipo de veículo e nas inspeções, bem como incumprimento de requisitos.