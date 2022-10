U. Porto recebe 4,5 milhões de euros para estimular mobilidade de mais de 1500 estudantes e docentes

© Igor Martins / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Outubro, 2022 • 19:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Universidade do Porto recebeu, fruto da aprovação de sete candidaturas ao programa Erasmus+, mais de 4,5 milhões de euros da Comissão Europeia para estimular a mobilidade de mais de 1500 estudantes e professores em 55 países.

Numa nota publicada no 'site', a Universidade do Porto (U. Porto) revela esta segunda-feira terem sido aprovadas sete candidaturas ao abrigo do programa Erasmus+ e que os projetos agora aprovados vão permitir fomentar a mobilidade de mais de 1500 estudantes, pessoal docente e não docente.

Dos sete projetos, a U. Porto será responsável pela coordenação de três, intitulados "Luso 22", "Work4All" e "Mobile 22" e que correspondem a 3,8 milhões de euros do financiamento total atribuído pela Comissão Europeia.

Os três projetos vão financiar 1.529 mobilidades, tanto de estudantes, recém-diplomados, docentes e técnicos da universidade em mais de 55 países em todo o mundo. Além de países europeus, os projetos vão permitir a mobilidade em países africanos como Argélia, Cabo Verde, Egito, Marrocos, Moçambique e Senegal, americanos como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos e asiáticos como China, Coreia do Sul, Índia, Japão, Jordânia, Macau, Uzbequistão e Vietname.

A universidade é ainda parceira em mais quatro projetos, intitulados "UNorte", "AULP", "JAMIES" e "Merging Voices", cujo financiamento ascende a 600 mil euros.

Citada na nota, a vice-reitora para as Relações Internacionais, Maria Joana Carvalho, salienta que os projetos agora aprovados refletem "todo o trabalho desenvolvido pela U.Porto no sentido de reforçar o seu processo de internacionalização e a sua visibilidade na Europa e no mundo, contribuindo igualmente para a disseminação da excelência promovida pelo próprio Programa Erasmus+".

Maria Joana Carvalho acrescenta que além de permitirem "fortalecer as relações de cooperação estabelecidas com centenas de Instituições de Ensino Superior", estes projetos representa uma oportunidade, em particular para os técnicos e docentes da instituição de "obterem formação no estrangeiro, partilharem boas práticas e experiências".

A UP viu ainda aprovada a candidatura a 15 Programas Intensivos Mistos (BIPs) que vão permitir a implementação de, pelo menos, 300 mobilidades mistas, isto é, os participante vão poder realizar parte da mobilidade 'online' e, outra parte, presencialmente no Porto.

Também financiados através do programa Erasmus+, os BIPs representam uma nova colaboração e a criação de "programas inovadores e especializados" em todas as áreas de estudo, salienta a instituição.