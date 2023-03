Ucranianos deslocados fazem subir contas de serviços mínimos bancários em 2022

2022 encerrou com 187 325 contas de SMB © Gerardo Santos/Global Imagens

As contas de serviços mínimos bancários (SMB) têm vindo a ganhar expressão em território nacional. Segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP), 2022 fechou com 187 325 contas desta natureza, o que representa uma evolução de 25% face ao ano anterior. Em causa está uma conta à ordem que permite ao respetivo titular aceder a um conjunto de serviços bancários considerados essenciais a um custo reduzido.

Numa análise mais detalhada, o supervisor revela que, durante o ano passado, foram constituídas 42 432 contas de serviços mínimos bancários, tendo resultado 53% da conversão de uma conta de depósitos à ordem já existente e 47% da abertura de novas contas no sistema bancário. De recordar que, em 2021, esta última percentagem tinha-se fixado nos 26%, o que significa que o produto bancário assume-se cada vez mais como a primeira opção para quem quer abrir uma conta.

Por seu turno, foram encerradas 5513 contas de SMB, 86% das quais a pedido do cliente.

O Banco de Portugal explica o maior peso deste tipo de contas sobretudo pela adesão de cidadãos ucranianos deslocados, indicando ainda que este fenómeno contribuiu ainda para uma alteração do perfil médio dos novos titulares: cerca de 42% das novas constituições foram efetuadas por pessoas com idade inferior a 45 anos (32% em 2021) e o peso das constituições por parte de mulheres subiu para 56,1% (51% em 2021).

No que à titularidade das 187 325 contas diz respeito - já que estas podem ter mais do que um titular, se ambos tiverem apenas esta conta ou se um destes estiver abrangido pelas exceções previstas na lei - 76% tinham apenas um titular. Segundo o regulador, a utilização das exceções permaneceu relativamente reduzida.

"Do total de contas de SMB, 5% eram detidas por pessoas que tinham outras contas de depósito à ordem, por serem contitulares de pessoas com mais de 65 anos ou grau de invalidez igual ou superior a 60%. Apenas 1% das contas eram detidas por pessoas contitulares de outra conta de SMB com uma pessoa com mais de 65 anos ou grau de invalidez igual ou superior a 60%", revela ainda o comunicado.

Por fim, o banco central refere que a maioria dos titulares de contas de serviços mínimos bancários continuava, no final de 2022, a não ter outros produtos na mesma instituição - "22% das contas de SMB eram tituladas por pessoas com contas de depósito a prazo na mesma instituição, e 15% eram detidas por clientes com produtos de crédito nessa instituição".