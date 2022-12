UE reduz consumo de gás natural em 20,1% entre agosto e novembro

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Dezembro, 2022 • 11:32 Partilhar este artigo Facebook

Entre agosto e novembro, destaca o serviço estatístico da UE, o consumo de gás natural recuou em 25 Estados-membros, com o maior corte a ser feito na Finlândia (-52,7%), Letónia (-43,2%) e Lituânia (-41,6%), sendo que outros 15 registaram reduções de 15%, a meta traçada por Bruxelas.

O consumo de gás natural aumentou em Malta (7,1%) e na Eslováquia (2,6%).

Uma decisão do Conselho da UE fixou, como parte da estratégia da diminuição da dependência energética face à Rússia, uma meta de redução de 15% no consumo de gás natural no período entre agosto de 2022 e março de 2023, face à média do mesmo período em cinco anos consecutivos.