UGT. Crescimento, investimento e emprego são essenciais para Portugal ser competitivo

Manifestação nacional das organizações sindicais portuguesas.

A UGT defende que Portugal só se tornará "mais desenvolvido e competitivo" se apostar no crescimento, investimento e emprego, de forma a promover a convergência com a União Europeia (UE).

Esta posição é assumida na Resolução Programática que vai ser discutida e aprovada no 14.º congresso da central sindical, que se realiza sábado e domingo, em Santarém.

O documento define as linhas de ação da UGT, nas mais diversas vertentes, para os próximos quatro anos, incluindo os compromissos que a UGT pretende assumir neste mandato, "num posicionamento de reivindicação e de propositura", que lhe é habitual.

As apostas que a UGT se propõe enfrentar no próximo quadriénio passam pelo crescimento económico, criação de emprego, aumentos salariais, melhor qualificação dos trabalhadores, adoção do princípio de trabalho e de salários dignos, o aumento da competitividade, equidade social e económica, um maior dinamismo dos diversos setores da administração pública, um sistema educativo mais inclusivo e equitativo e o reforço do Serviço Nacional de Saúde.

O reforço da concertação social e da negociação coletiva são outras ambições da UGT para os próximos quatro anos.

A central considera mesmo que o aprofundamento do diálogo e da concertação social são essenciais para um desenvolvimento económico mais sustentado.

Por isso, exige "o efetivo envolvimento e participação dos parceiros sociais no quadro do PRR - Programa de Recuperação e Resiliência, do Portugal 2030/Quadro Financeiro Plurianual", enquanto instrumentos para assegurar a recuperação económica e social e para promover transições justas e inclusivas.

No documento, a que a Lusa teve acesso, a central defende ainda o aprofundamento do investimento público em áreas estruturais para o progresso económico e social, dotando o País de infraestruturas físicas, digitais, ambientais, mas também de infraestruturas imateriais, como a qualificação das pessoas, investigação e inovação, promovendo as condições necessárias para enfrentar os desafios atuais e futuros e que, simultaneamente, reforcem a coesão social e territorial.

A UGT reivindica ainda que os processos de reestruturações, fusões e reorganizações de empresas "tenham a salvaguarda dos postos de trabalho como critério primordial, devendo estes processos ser acompanhados e monitorizados pelos sindicatos, em todas as suas fases, garantindo a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores".

"No atual contexto, a formação-reconversão profissional dos trabalhadores assume um papel decisivo naquela salvaguarda dos postos de trabalho", considera a central sindical no documento programático que será aprovado no domingo.

A UGT promete ainda bater-se por um novo modelo económico que aposte em fatores como a inovação, a qualificação e valorização das pessoas, que promova crescimento e emprego, e no qual a valorização geral dos salários e rendimentos e uma justa repartição dos ganhos de produtividade e da riqueza sejam uma realidade.