UGT repudia fim da taxa contra a precariedade

Mário Mourão, secretário-geral da UGT © LUSA

A UGT repudia a intenção do governo de deixar cair a taxa contra a precariedade, aprovada em 2019, mas que nunca entrou em vigor, tal como o Dinheiro Vivo noticiou esta quinta-feira.

Relacionados Governo deixa cair taxa contra a precariedade e prepara alternativa para o segundo semestre

O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, considerou que "é negativo", defendendo que "o compromisso do governo tem de ser cumprido, encontre-se as soluções que se entender", afirmou esta quinta-feira à entrada da uma reunião da Comissão Permanente da Concertação Social dedicada a temas europeus e que conta com a presença do comissário europeu do Trabalho e Direitos Sociais, Nicolas Schmit.

Questionado sobre a possível alternativa que o executivo socialista está a estudar para substituir a taxa de rotatividade, que foi desenhada para penalizar as empresas que abusam dos contratos a termo, Mário Mourão desconhece para já o que está nos planos do governo, mas garantiu estar "a avaliar e a acompanhar o processo".

Já a CGTP, mostrou-se mais uma vez contra a aplicação de uma contribuição adicional pelo excesso de rotatividade. Andreia Araújo, da comissão executiva da intersindical, diz que "a taxa a única coisa que faz é premiar o prevaricador".

A dirigente sindical aponta antes a mira para o reforço dos poderes da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT): "O que tem é de haver uma fiscalização mais forte, a ACT tem de intervir, confirmar que se aqueles postos de trabalho são permanentes então os trabalhadores têm de estar efetivos".

Andreia Araújo sinalizou ainda que, "no quarto trimestre de 2022, 76% dos contratos foram precários". E atirou: "É preciso acabar de vez com a precariedae e aquilo que vemos é que as medidas aprovadas pelo governo e pelo Parlamento significam exatamente o contrário, ou seja, não têm reduzido, antes pelo contrário têm aumentado a precariedade".

O governo de António Costa vai abandonar a famosa taxa de rotatividade que propôs para penalizar as empresas que abusam dos contratos a prazo ou a termo, e que foi aprovada pela Assembleia da República em 2019. Continuamente adiada, esta contribuição adicional de até 2% sobre as remunerações dos trabalhadores precários nunca viu a luz do dia por falta de regulamentação. Por ser complexa e de difícil aplicação, o executivo está agora a preparar um mecanismo alternativo que deverá ser apresentado aos parceiros sociais no segundo semestre deste ano, sabe o Dinheiro Vivo, desconhecendo-se para já os contornos do novo instrumento.

A grande dificuldade em colocar em prática a taxa reside na fórmula de cálculo do excesso de rotatividade. Segundo o artigo 55.º A, aprovado em 2019, do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, às empresas "que no mesmo ano civil apresentem um peso anual de contratação a termo resolutivo superior ao respetivo indicador setorial em vigor, é aplicada uma contribuição adicional por rotatividade excessiva". Esse teto para os contratos a prazo por setor deve ser definido por portaria, o que nunca aconteceu, porque o governo verificou que era inviável aplicar a média dos vínculos a termo de um setor a todas as empresas do mesmo grupo de atividade, tendo em conta as diferentes necessidades das entidades empregadoras, consoante a dimensão e escala.

Ainda de acordo com a mesma lei, mas que irá ser substituída por outro mecanismo, a receita gerada com esta contribuição adicional iria ajudar a pagar os subsídios de desemprego.