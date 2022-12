Último dia da greve dos pilotos de barra e portos mantém adesão quase total

Último dia de greve dos pilotos de barra © Telmo Pinto / Global Imagens

O último dia da greve dos pilotos de barra e portos, pelo acesso à reforma antecipada aos 60 anos, mantém uma adesão quase total em todos os portos do país, cumprindo-se apenas os serviços mínimos, segundo o sindicato OficiaisMar.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente do Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante (OficiaisMar) Aristides Bicho disse que a adesão ao protesto se mantém "muito perto dos 100%" nos vários portos do país.

Trata-se do último dos quatro dias da greve convocada pelos pilotos de barra e portos para os dias 29 e 20 de novembro e 6 e 7 de dezembro, reivindicando o cumprimento pelo Governo de um acordo alcançado em 07 de agosto de 2019 com as administrações portuárias e que lhes permitia o acesso à reforma antecipada a partir dos 60 anos, dada "a natureza especialmente penosa e desgastante" da atividade.

Mantendo-se a indisponibilidade da tutela para atender às reivindicações da classe, Aristides Bicho avançou que, ainda este mês, deverá ser marcado um plenário para decidir os próximos passos a dar.

Num comunicado divulgado aquando do início da greve, o OficiaisMar explicou que, "apesar de todas as tentativas de diálogo com a tutela ao longo dos últimos três anos, consideraram-se esgotadas as possibilidades de negociação".

"Tanto mais que, em reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação, realizada no passado dia 21 de setembro de 2022, foi claramente dito que o Governo não implementaria este acordo", referiu.

Os trabalhadores reclamam a "implementação do projeto de proposta de diploma, subscrito pelos sindicatos representativos dos pilotos de barra e portos e pelas administrações portuárias" e que "reconhece a natureza especialmente penosa e desgastante da atividade profissional exercida pelo pessoal técnico de pilotagem ao serviço das administrações portuárias, garantindo a estes profissionais a justa possibilidade da aposentação/reforma a partir dos 60 anos de idade".