Um ano de quedas históricas, mas não tão más como se previa

Porto, 14 / 11 / 2020 - Início do recolher obrigatório a partir das 13H de sábados e Domingos, como medida de contenção da pandemia Covid-19. Encerramento do comércio ás 13. Placa fechado. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A 25 de abril de 2020, há um ano, uma chamada de primeira página do Diário de Notícias alertava para "o risco de o desemprego ultrapassar os 25%" com o impacto da pandemia. Pouco mais de um mês antes, a covid-19 que atingia duramente o sul da Europa - Itália, sobretudo - atirara também Portugal para um confinamento severo, e fizera soar todas as campainhas da economia, então sem grandes instrumentos de previsão para antecipar o que aí vinha.

A taxa de desemprego foi, afinal, o indicador com a evolução mais surpreendente ao longo do último ano face aos pressupostos da altura. A taxa de 2020 foi de 6,8%, apenas três décimas pior que a do ano anterior. Em parte, devido às medidas de apoio que vieram suportar o pagamento de salários pelas empresas - lay-off simplificado e apoio extraordinário à retoma progressiva -, mas também por efeito das classificações estatísticas. Perderam-se num ano 99 mil empregos, mas só houve mais 11,3 mil desempregados oficiais, concluiu o INE.

Bem pior, a contração da economia fez história, sendo em 2020 a maior em 25 anos. O que o país produz recuou 7,6%, com quatro trimestres consecutivos de quebras (mais agudas, de abril a junho). Os números ficaram longe das previsões mais pessimistas que era possível fazer neste dia há um ano - de contratação até aos 14% - mas também acima do cenário mais benigno, uma quebra de 4,3%, como a que antecipava o economista Nuno Fernandes ao Dinheiro Vivo.

Tudo dependia do tempo que durasse a pandemia, que ainda persiste, e dos apoios que fossem mobilizados para a economia. A nível europeu, a 25 de abril do ano passado, os países da União iniciavam a discussão de um plano de recuperação com base na ideia de endividamento comum, ao mesmo tempo que eram reciclados os fundos disponíveis para a reação de emergência. O Banco Central Europeu tinha 750 mil milhões para compra de dívida, num momento em que se receava reações de agências de rating e de investidores.

Não houve uma temida nova crise das dívidas soberanas. A totalidade dos títulos do Tesouro português custou no ano passado um mínimo desde 2010, uma média de 2,2%, com os custos das novas emissões em 0,5%, também um mínimo das séries da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

A dívida avolumou-se. Não apenas a pública, mas a de todos os setores da economia: incluindo empresas e famílias. Juntando o efeito da quebra do PIB, que foi preponderante na subida dos rácios de endividamento, a dívida total da economia chegava em dezembro aos 367,9% do PIB (335,8% do PIB um ano antes). Nos dados do Banco de Portugal, apenas as grandes empresas foram capazes de reduzir o endividamento no ano passado: em perto de oito mil milhões de euros.

O fim das moratórias de crédito, no horizonte, e a recuperação incerta são, no atual momento, preocupações após um segundo confinamento severo desde meados de janeiro. Os principais indicadores do primeiro trimestre - a estimativa rápida do PIB, pelo INE - serão entretanto conhecidos no final desta semana, ao mesmo tempo que são divulgados dados do desemprego e da atividade turística em março.

Para já, os dados de alta frequência do Banco de Portugal - que tiram pulso à atividade com base em consumos energéticos, circulação ou compras na rede multibanco - apontam a um início de recuperação no fim de março, com a reabertura gradual de atividades, sem que as quebras do primeiro trimestre pareçam tão pronunciadas como aquelas que se verificaram nos meses de abril a junho do ano passado, no primeiro estado de emergência.