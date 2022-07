Uma em cada 10 casas no Porto está desabitada

© Artur Machado/Global Imagens

Mais de uma em cada 10 casas no Porto estão fechadas e desabitadas por falta de alternativas que ofereçam segurança e garantias aos proprietários para as colocar no mercado de arrendamento. A elevada carga fiscal e a morosidade da justiça são também razões que afastam os donos dos imóveis deste mercado.

Estas são as principais conclusões da "Radiografia do Mercado de Arrendamento em Portugal 2022", estudo promovido pela Aluga Seguro, empresa de origem espanhola que acaba de abrir um escritório na Invicta.

Segundo o estudo, a ausência de medidas que promovam a segurança jurídica dos senhorios está a provocar a retirar imóveis deste mercado. No último ano, "a oferta de habitação para arrendamento diminuiu 60% no Porto", diz o documento.

Francisco Reganha, diretor em Portugal da Aluga Seguro, realça que " após a redução das restrições para controlar a crise sanitária causada pela covid-19, muitos proprietários decidiram devolver as suas propriedades ao uso turístico, tal como faziam antes da pandemia".

O Alojamento Local representa 5% do número total de propriedades no stock imobiliário do Porto, avança o relatório. Neste contexto., "o facto de um em cada 20 imóveis ser destinado ao arrendamento turístico torna extremamente difícil encontrar uma solução habitacional", sublinha o responsável.

"Para que a oferta de imóveis possa satisfazer a procura existente, é necessário que os proprietários tenham uma carga fiscal menos gravosa, segurança jurídica mais célere para os encorajar a colocar as suas propriedades no mercado", diz a nota enviada às redações.

Em média, o preço das rendas na Área Metropolitana do Porto subiu 3% no último ano para um valor médio de 927 euros, adianta a radiografia do setor. Por concelhos, os preços de arrendamento mais elevados são registados no Porto (993 euros), seguido de Matosinhos (988 euros) e Vila Nova de Gaia (867 euros), todos situados na costa atlântica, onde existe um maior número de propriedades para arrendamento de uso turístico. Já os municípios de Lousada (466 euros), Amarante (508 euros) e Felgueiras (517 euros) apresentam preços mais em conta.

