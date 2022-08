Universidade do Porto lança curso de empreendedorismo para maiores de 45 anos ou desempregados

© Rui Oliveira/Global Imagens

A Universidade do Porto vai organizar em setembro um curso de introdução ao empreendedorismo e inovação para pessoas com mais de 45 anos, desempregadas ou à procura de mudança profissional, com o intuito de proporcionar uma "oportunidade de mudança".

Em comunicado, o Centro de Competências em Envelhecimento Ativo e Saudável da Universidade do Porto (Porto4Ageing) adianta esta sexta-feira que o curso, intitulado 'A.PREENDER', é grátis e vai decorrer entre os dias 12 e 30 de setembro.

Direcionado a pessoas residentes no Porto, com mais de 45 anos, desempregadas ou à procura de uma mudança profissional, o curso "introduz o mundo do empreendedorismo e da inovação", de modo a proporcionar uma "oportunidade de mudança e requalificação profissional".

Ao longo do curso, os participantes vão poder aprender a iniciar um negócio, gerar ideias, desenvolver competências de comunicação e várias outras valências, contactando com especialistas de diversas áreas e adquirindo capacidades transversais para a sua vida.

"Esta iniciativa pretende proporcionar uma oportunidade de requalificação de pessoas com experiência profissional e abrir-lhes portas para iniciarem o seu próprio negócio", salienta o centro, destacando que os trabalhadores seniores tendem a "enfrentar mais obstáculos" do que os jovens quando regressam ao mercado de trabalho ou mudam os seus percursos profissionais.

"Vários estudos apontam que as empresas fundadas por pessoas mais velhas têm uma maior taxa de sucesso devido à experiência, capacidade de liderar e lidar com obstáculos, e visão global do mercado e das necessidades da população dos seus fundadores", acrescenta.

As inscrições para o curso, que é promovido pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia em Saúde da Universidade do Porto (EIT Health Porto), estão abertas até 02 de setembro, podendo ser feitas através da página da Internet do Porto4Ageing.