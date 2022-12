UTAO critica "subexecução significativa" do PRR

Rui Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) © Leonardo Negrão / Global Imagens

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UATO) critica a "subexecução significativa" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nos subsetores da Administração Central e da Segurança Social e alerta para o seu "pouco potencial de mudança estrutural" da economia, segundo o relatório sobre a evolução orçamental entre janeiro a outubro de 2022 publicado esta quinta-feira no site do Parlamento.

"A dois meses de encerrar o ano, a implementação do PRR aferida pela execução orçamental nos subsetores da Administração Central e da Segurança Social continua a registar uma subexecução significativa, uma vez que a receita efetiva cobrada representa 17,2% da previsão anual e a despesa efetiva apenas 15,6%", lê-se no documento.

Nos subsetores Administração Central (AdC) e Segurança Social (SS), a receita de subvenções comunitárias destinadas ao financiamento do PRR totalizou 575,3 milhões de euros, representando 17,2% da previsão anual do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Já a despesa efetiva ficou-se pelos 483,4 milhões de euros, traduzindo uma taxa de execução de 15,6% face ao previsto no OE2022, repartida entre as componentes capital (290,9 milhões de euros) e corrente (192,5 milhões de euros).

A despesa de capital reflete, sobretudo, o investimento na universalização da escola digital (205,2 milhões de euros); na aquisição de equipamentos (34,6 milhões de euros) para a área da saúde, para o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e para os estabelecimentos de ensino superior, entre outros; no apoio ao teletrabalho (16,8 milhões de euros); na expansão da rede rodoviária no interior do país (8,4 milhões de euros); e na expansão da rede de Metro do Porto (3,3 milhões de euros).

Já na componente de despesa corrente avultam as transferências para setores externos às Administrações Públicas (182,7 milhões de euros), destinadas, sobretudo, às famílias (118,6 milhões de euros), refletindo, sobretudo, o programa de apoio a edifícios mais sustentáveis (94,7 milhões de euros), mas também dirigidas às empresas não financeiras privadas (44,0 milhões de euros), às instituições sem fins lucrativos (16,6 milhões de euros) e aos empresários em nome individual (3,5 milhões de euros).

A entidade coordenada por Rui Baleiras ressalva que "todas as operações relativas à implementação do PRR devem ser relevadas como orçamentais, mesmo quando são inteiramente financiadas por fundos comunitários e cujos beneficiários finais se situam fora do universo das Administrações Públicas".

Até ao final do mês de outubro, a utilização da componente de empréstimos do PRR ascendeu a 470 milhões de euros, destinando-se à aquisição de posições no capital social de bancos e outras instituições financeiras (250 milhões de euros) e à participação no Fundo de Capitalização e Resiliência.

Os peritos do Parlamento alerta que o PRR "tem muitas medidas com pouco potencial de mudança estrutural e, das que possuem essa natureza, várias não têm a ver propriamente com o objetivo de relançar a procura por causa da recessão profunda de 2020, visando antes acelerar as transições climática e digital que já se tinham iniciado antes da pandemia".