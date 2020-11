UTAO sem dados para avaliar impacto do suplemento remuneratório

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, intervém no debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 27 de outubro de 2020 © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"A impossibilidade de aceder a microdados relevantes para a quantificação dos impactos orçamentais diretos da PA-1C inviabilizou a quantificação do seu impacto orçamental esperado", pode ler-se num relatório hoje divulgado pela UTAO a que a Lusa teve acesso.

No entanto, a unidade de técnicos que dão apoio à Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento fez uma avaliação qualitativa da proposta, referindo que o seu impacto "se deverá concentrar no ano de 2021 e traduzir-se no agravamento do saldo orçamental produzido por um aumento da despesa superior ao aumento da receita".

"O impacto orçamental da PA-1C dependerá, forçosamente, de fatores externos ligados à evolução da própria pandemia covid-19", refere a UTAO, apontando que "o impacto negativo sobre o saldo orçamental será tanto maior quanto mais acentuada for a subida ao longo da curva epidemiológica e quanto maior for a resistência à descida", e terá o efeito contrário com a "inoculação de vacinas eficazes numa parte significativa da população".

A proposta do PCP implica "inúmeras dificuldades de monta na operacionalização", refere a unidade coordenada por Rui Nuno Baleiras, "quer no que concerne à delimitação do universo de trabalhadores abrangidos pela medida em causa, quer no que respeita à identificação das condições exigidas para a atribuição do suplemento remuneratório".

"Receia-se um volume ciclópico de trabalho administrativo para todas as entidades que empregam trabalhadores elegíveis e para os serviços públicos que venham a ser mandatados para gerir a execução da medida ou uma simplificação excessiva desta classificação que pode determinar uma aplicação diferente da que estará subjacente ao espírito do legislador", refere a UTAO.

O texto do PCP propõe que "durante o ano de 2021 é atribuído um suplemento remuneratório a todos os trabalhadores que, nos termos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, assegurem serviços essenciais".

O suplemento "corresponde a um acréscimo de 20% da retribuição base relativamente aos dias em que prestem efetivamente atividade, tendo em conta a exposição ao risco de contágio com covid-19 no exercício das suas funções".

Ao abrigo das mudanças na Lei de Enquadramento Orçamental, os partidos podem pedir à UTAO a avaliação do impacto orçamental de propostas feitas pelos partidos no âmbito do Orçamento do Estado.