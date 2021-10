UTAO: Sem PRR subida do investimento público fica 59 ME abaixo de 2021

O ministro das Finanças, João Leão (2E), acompanhado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro (3E) ,e pela secretária de Estado das Finanças, Cláudia Joaquim (E), momentos antes de entregar ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues (ausente da foto), o Orçamento de Estado para 2021, na Assembleia da República, em Lisboa, 12 de outubro de 2020 © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O crescimento do investimento público previsto no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) ficaria 59 milhões de euros abaixo do estimado para 2021 caso não houvesse o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

"A variação prevista para a rubrica de investimento é +2.178 ME (+31,5%), mas descontando a despesa prevista com a implementação do PRR (1.194 ME), o crescimento do investimento público previsto para 2022 reduz-se para 1.325 ME [milhões de euros], ficando 59 ME abaixo do acréscimo estimado para 2021 (1.384 ME)", pode ler-se numa análise preliminar da UTAO à proposta de OE2022.

Realçando que "o acréscimo previsional do investimento constitui a maior determinante do crescimento da despesa", a evolução desta rubrica, que aumenta 5.823 milhões de euros (5,8%), "encontra-se muito influenciada pela diminuição esperada na despesa com as medidas de política covid-19 (--3.909 ME), compensada parcialmente com a implementação do PRR (3.203 ME)".

Quanto à receita efetiva, que aumenta 7.974 ME (8,8%), "a recuperação prevista assenta na componente não fiscal nem contributiva (+ 5.033 ME), justificada pelo aumento previsional das transferências da UE, no contexto do Next Generation EU [fundo de recuperação] (3.465 ME)".

"Excluindo os recebimentos previsionais do REACT EU (430 ME) e do MRR [Mecanismo de Recuperação e Resiliência] (3.035 ME) em 2022, a que acresce o saldo do PRR estimado para 2021 (1.214 ME), referente às transferências comunitárias recebidas a título de adiantamento e não aplicados em despesa, o crescimento da receita reduz-se para 3.294 ME (+3,6%)", referem ainda os técnicos do parlamento.

O crescimento excluindo dinheiros europeus tem origem "na receita fiscal (2.086 ME), na receita contributiva (1.115 ME) e na variação da rubrica "Outras receitas correntes" e receita de capital não respeitante ao instrumento Next Generation EU (93 ME)".

O investimento público aumentará 30% face a 2021, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), representando, juntamente com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, segundo o Governo.

"A recuperação económica prevista para 2022 está fortemente alicerçada na projeção de crescimento do investimento público -- cerca de 30% face a 2021, que permitirá o reforço da competitividade da economia portuguesa e o aumento do seu crescimento potencial", anuncia o Governo no relatório da proposta de OE2022 entregue no parlamento.

Segundo os números do executivo liderado por António Costa, o aumento do investimento inclui, "além do impulso que provém do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]", uma trajetória "consistente com o grau de maturidade de investimentos estruturantes planeados antes da pandemia, estimados em 1.974 milhões de euros em 2022".

O Governo entregou no dia 11 de outubro, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.

No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do PIB em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, prevendo também que a taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, "atingindo o valor mais baixo desde 2003".

A dívida pública deverá atingir os 122,8% do PIB em 2022, face à estimativa de 126,9% para este ano.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.

(Nota: a notícia foi atualizada às 12h40, com a correção da agência Lusa do título e do primeiro parágrafo para clarificar que é o crescimento em 2022 que ficaria 59 milhões de euros abaixo do de 2021).