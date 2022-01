Valor da avaliação bancária das habitações subiu 9% em 2021 (Imagem de arquivo) © Pixabay

No ano passado, a avaliação que os bancos fazem das casas para atribuição de crédito subiu 9% face ao ano anterior, sendo que o valor mediano se fixou em 1231 euros/m2, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Observou-se um crescimento do valor de avaliação em todas as regiões NUTS II, tendo a Área Metropolitana de Lisboa apresentado a variação mais intensa (8,7%) e a Região Autónoma doa Açores o menor aumento (3,9%)", destaca o gabinete de estatística.

O aumento referente a 2021 traduz-se em mais 10% nos apartamentos (1359 euros/m2 face aos 1235 euros/m2 de 2020) e 5,9% nas moradias (1005 euros/m2 face aos 949 euros/m2 de 2020).

Subida para 1285 euros/m2 em dezembro

Em dezembro do ano passado, o valor mediano de avaliação bancária ascendeu a 1285 euros/m2, o que representa uma subida de 13 euros (mais 10%) face ao mês anterior. Em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 11,2% (valor igual ao verificado em novembro).

"O maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma dos Açores (2,6%), tendo a Região Autónoma da Madeira apresentado a maior descida (-1,2%)", destaca o INE. "Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 11,2%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (12,9%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (3,4%)."

