Valor das rendas das casas em Lisboa desce para níveis de 2017

Casas em Lisboa. © Unsplash

Dinheiro Vivo 22 Janeiro, 2021 • 12:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O valor das rendas das casas contratadas em Lisboa contraiu 4,8% no quarto trimestre do ano passado, o que representa uma queda de 16,8% face ao mesmo período de 2019. O último trimestre do ano passado acompanhou, de resto, a tendência recessiva dos trimestres anteriores de 2020. Uma travagem, segundo a Confidencial Imobiliário, que atirou o preço das rendas praticadas para patamares de meados de 2017.

A desaceleração no preço das rendas em Lisboa vem-se notando desde o final de 2018, sendudo os dados retirados pela Confidencial Imobiliário do Índice de Rendas Residenciais (IRR), tendo por base os novos contratos assinados. A evolução negativa dos preços foi registada já no terceiro trimestre de 2019 e, em termos homólogos, a primeira descida verificou-se no primeiro trimestre de 2020.

A chegada da pandemia intensificou as descidas. "No início do ano, as rendas desciam 1,8% em termos homólogos, enquanto que em termos trimestrais o mercado já travava a um ritmo de -2,3%", destaca a Confidencial Imobiliário em comunicado.

"Um dos fatores a influenciar esta descida nas rendas contratadas é o aumento da oferta para arrendamento na cidade", explica o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães. "Entre início e final do ano, o número de fogos disponíveis para arrendar em Lisboa aumentou 40%, sobretudo refletindo a migração de habitações oriundas do Alojamento Local."

Mas há também cada vez mais portugueses a procurar casa para arrendar, substituindo-se à utilização turística das habitações ou ao arrendamento de curto prazo. "Outra razão para a descida das rendas é o facto de o perfil financeiro da procura estar a mudar. Num contexto em que o driver do uso turístico e do arrendamento de curto-prazo estão suspensos devido à pandemia, a procura tende a aumentar por via dos portugueses, pelo que as rendas também acabam por ter de se ajustar ao rendimento das famílias, obrigando, assim, à prática de rendas inferiores. Por último, o mercado de arrendamento é um mercado de refúgio para os investidores e estes estão dispostos a assumir uma descida das rendas neste momento, embora não encarem esse comportamento como definitivo e tenham expetativa de que o mercado retorne os níveis anteriores", acrescenta a mesma fonte.

O que mudou no arrendamento do Porto?

No Porto, as rendas registaram uma descida de 3,2% no quarto trimestre de 2020 e, face ao trimestre homólogo, a queda é de 4,5%, sendo que pela primeira vez desde o final de 2015 as rendas no Porto descem em termos homólogos.

Em todo o mercado de Portugal Continental, as rendas contratadas na habitação estabilizaram no quarto trimestre de 2020, com uma variação de -0,6% em termos trimestrais e de -0,7% em termos homólogos.