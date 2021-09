Valor das rendas dispara 11,5% no segundo trimestre

Vista sobre a cidade de Lisboa (Imagem de arquivo) © Orlando Almeida/Global Imagens

Depois de um período de abrandamento da subida dos valores do arrendamento, marcado pela pandemia de covid-19, as rendas para os novos contratos aumentaram 11,5% no segundo trimestre do ano, comparando com o período homólogo. Segundo os dados publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta variação é superior à verificada no trimestre anterior (+5,3%). Regista-se ainda um aumento acentuado do número de novos contratos, mais 49,3% neste segundo trimestre.

O INE dá conta que a renda mediana dos novos contratos de arrendamento em Portugal atingiu 6,03 euros/m2. "A renda mediana aumentou em 20 das 25 sub-regiões NUTS III, salientando-se com os maiores crescimentos homólogos a sub-região do Oeste (+12,3%), Região de Aveiro (+11,9%), Região Autónoma da Madeira (+11,3%) e Área Metropolitana do Porto (+10,2%). As rendas mais elevadas registaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (8,82 €/m2), Algarve (6,96 €/m2), Área Metropolitana do Porto (6,40 €/m2) e Região Autónoma da Madeira (6,32 €/m2)", pode ler-se nas estatísticas, que indicam ainda um aumento de 4,1% do valor da renda mediana no 2º trimestre face ao anterior trimestre deste ano.

Com a taxa de pessoas vacinadas a subir a bom ritmo, estando já 84,3% da população elegível inoculada com as duas doses, a atividade de arrendamento tem vindo a aumentar pero de 50% de um trimestre para o outro nos primeiros seis meses deste ano. "No 2º trimestre de 2021, o número de novos contratos de arrendamento no país foi maior que o registado no mesmo trimestre de 2020 (13 772 novos contratos)", segundo o INE. "O crescimento do número de novos arrendamentos face ao trimestre anterior foi +3% (-9,3% no 1º trimestre)."

Lisboa lidera nos novos contratos

Foi na área metropolitana de Lisboa que se assinou um terço dos novos contratos de arrendamento (7171). Como assinala o INE, nesta região do país o valor das rendas situou-se acima da média nacional, ao atingir 8,82 euros/m2. "As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto representaram, em conjunto, 53% do total de novos contratos do país e o Algarve 6,3%. O Baixo Alentejo apresentou o menor número de novos contratos de arrendamento (108)."

O Algarve concentra o segundo maior valor por metro quadrado, alcançando os 6,9 euros, seguindo-se a área metropolitana do Porto, com 6,40 euros - sendo que o valor na Invicta se situa nos 8,77 euros/m2 -, e a Madeira, com 6,32 euros.

Em oposição, as rendas mais baratas estão, em média, nas regiões de Trás-os-Montes (2,79 €/m2) e no Alto Alentejo (2,80 €/m2).

"Destacaram-se com valores de novos contratos de arrendamento mais elevados e com diminuição nos valores de rendas, os municípios de Lisboa (11,00 €/m2 e -3,2%), Oeiras (9,88 €/m2 e -0,8%) e Porto (8,77 €/m2 e -0,2%). Em sentido inverso, com aumento dos valores de rendas, refira-se Cascais (10,69 €/m2 e +6,9%) e Almada (8,59 €/m2 e +11,3%). A Amadora registou uma taxa nula", segundo as estatísticas hoje publicadas. "Para além dos municípios das áreas metropolitanas, apenas Funchal (6,90 €/m2) e Coimbra (6,08 €/m2) apresentaram rendas medianas superiores à nacional."

© INE

"No 2º trimestre de 2021, o conjunto das sub-regiões com valores medianos de rendas superiores ao nacional - Área Metropolitana de Lisboa, Algarve, Área Metropolitana do Porto e Região Autónoma da Madeira - registaram uma variação homóloga positiva mas inferior à observada para o conjunto do país", destaca o INE.