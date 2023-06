Valor de concursos de obras públicas promovidos até maio sobe 78% para 2,6 mil milhões de euros

© José Carmo/Global Imagens

O valor dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos entre janeiro e maio aumentou 78% face ao período homólogo, para 2655 milhões de euros, segundo o barómetro da AICCOPN esta sexta-feira divulgado.

"Nos primeiros cinco meses de 2023, o montante total de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos ascendeu a 2655 milhões de euros, valor que corresponde a um expressivo crescimento de 78% face aos 1489 milhões de euros apurados no período homólogo", de acordo com o barómetro das obras públicas de junho da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Já o valor total de contratos celebrados até maio foi de 1110 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 47% face ao montante apurado no mesmo período do ano anterior, indicam os dados.

Do total de contratos celebrados até maio, os contratos de empreitadas reportados no Portal Base, no âmbito de concursos públicos, aumentaram 47% face ao mesmo período de 2022 para 809 milhões de euros.

Por sua vez, segundo o barómetro, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias subiram 45% nos primeiros cinco meses do ano, atingindo 231 milhões de euros.