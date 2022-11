Valor médio do crédito à habitação aumentou quase 19% em outubro

© Unsplash

A prestação média para compra de casa registou um incremento de 18,7% no espaço de um ano, muito superior à subida da taxa de inflação no mesmo período.

"Em outubro de 2022 a prestação média para "aquisição de habitação" foi 18,7% superior à do mês homólogo", diz o Instituto Nacional de Estatística no relatório publicado esta quarta-feira sobre as "Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação".

E aponta que o IPC (índice de preços ao consumidor) registou uma taxa de variação de 10,1% no mesmo período, ou seja, o aumento da prestação média para compra de casa foi significativamente superior à escalada da taxa de inflação.

Estas subidas, que estão a pesar na carteira do portugueses, devem-se às subidas das taxas de juro.

Como sublinha o organismo, "a subida das taxas de juro nos últimos meses, tem levado ao aumento significativo do valor médio da prestação do crédito à habitação".

Novos contratos com juros acima de 2%

O INE revela hoje que a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação subiu 18,4 pontos base para 1,328% em outubro quando comparado com o mês anterior (1,144%).

Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu para 2,061% em outubro quando no mês precedente situava-se em 1,775%.

Em outubro, o capital médio em dívida aumentou 424 euros, atingindo os 61 513 euros. A prestação média fixou-se em 279 euros no mês em análise, o que significa uma subida de sete euros face a setembro e de 28 euros (11,2%) quando comparado com outubro do ano passado.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação aumentou 18 euros, para 489 euros.

No relatório, o INE adianta que mais de 75% de contratos de crédito à habitação em vigor em outubro tinham uma prestação entre 100 e 400 euros mensais e apenas 5% têm obrigações superiores a 630 euros.