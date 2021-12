Veja as novas tabelas de retenção de IRS para 2022 e saiba quanto vai descontar a partir de janeiro

O Governo já publicou as novas tabelas de retenção na fonte de IRS dos salários e pensões que entram em vigor a partir de janeiro de 2022.

O Ministério das Finanças explica em comunicado enviado às redações, esta sexta-feira, que "a atualização da remuneração mínima mensal garantida, referencial para aplicação do mínimo de existência, determina o ajustamento das tabelas de retenção na fonte de IRS para 2022. Em consequência, um maior número de contribuintes fica dispensado ou vê substancialmente reduzido o pagamento deste imposto".

Ainda segundo a tutela, salários e pensões até 710 euros mensais brutos - com a subida do salário mínimo nacional para 705 euros a partir do próximo ano - passam a deixar de fazer retenção na fonte de IRS. "As tabelas de retenção na fonte para 2022 dão continuidade ao ajustamento progressivo que tem vindo a ser feito nos últimos anos entre as retenções na fonte e o valor do imposto a pagar", explica ainda o ministério de João Leão.

"O efeito combinado da atualização da remuneração mínima mensal garantida e do ajustamento progressivo entre as retenções na fonte e o valor do imposto a pagar corresponde a um ajustamento de cerca de 175 milhões de euros. Refira-se que ao longo dos últimos três anos, a atualização das tabelas de retenção na fonte já tinha significado um ajustamento de cerca de 500 milhões de euros", pode ler-se na mesma nota das Finanças.

As novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2022 podem ser consultadas nas imagens abaixo ou através do despacho publicado aqui. Se desejar, pode ainda compará-las com as tabelas de 2021, atualmente em vigor, e que pode consultar aqui.

Novas tabelas de retenção de IRS para 2022

Veja as simulações de quanto vai descontar para o IRS

O Ministério das Finanças divulgou também em comunivcado, esta sexta-feira, um conjunto de simulações com a aplicação das novas tabelas de retenção em comparação com as atualmente em vigor.

© Ministério das Finanças