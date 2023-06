Venda de casas caiu 21% no primeiro trimestre

© MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

A subida das taxas de juro e o aumento da inflação determinaram um volte face no mercado imobiliário português. Nos três primeiros meses deste ano, venderam-se 34.493 casas, uma redução homóloga de 20,8% e de 10,5% em cadeia.

Os preços é que não registaram quedas significativas. No primeiro trimestre, os preços das casas no país aumentaram 8,7% face ao período homólogo de 2022, uma quebra de 2,6 pontos percentuais (pp) face ao trimestre anterior, avança esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

Ainda assim, o INE realça que o aumento homólogo de preços é o menos expressivo desde o segundo trimestre de 2021.

A escassez de oferta de produto novo conduziu a uma subida de 9,7% no preço das casas usadas. Já as habitações novas aumentaram 5,7%.

A taxa de variação média anual do índice de preços da habitação atingiu os 11,5% no primeiro trimestre deste ano, menos 1,1 pp na comparação em cadeia. Nesta análise anual, consolida-se também a tendência do crescimento dos preços nas casas usadas, que chegou aos 12,8%, quando nas habitações novas atingiu os 7,4%.

As 34493 casas vendidas entre janeiro e março deste ano geraram um volume de transações de 6,9 mil milhões de euros, menos 15,2% face a idêntico período de 2022.

Os portugueses compraram 32 mil casas, menos 21,9% em termos homólogos. De acordo com o INE, "este registo representa 92,8% do número total de transações, o peso relativo mais baixo da série" iniciada no primeiro trimestre de 2019.

As famílias compraram 29280 casas (84,9% do total), num valor global de 5,8 mil milhões de euros (83,9% do total).

Os estrangeiros adquiriram 2492 habitações no primeiro trimestre de 2023, 7,2% dos alojamentos transacionados, correspondendo a 12,7% do montante investido. No entanto, verificou-se uma redução de 2,5% no número de habitações vendidas a estrangeiros face a idêntico período de 2022.

Os investidores da União Europeia adquiriram 1269 imóveis, uma queda homóloga de 11,6%. Já os compradores de países terceiros aumentaram o número de transações em 9,1%, para 1 223 unidades.