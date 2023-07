Venda de casas recupera após um ano de quebras

Os preços das casas continuam a subir, mas a um ritmo mais lento. © Artur Machado/Global Imagens

A venda de casas em Portugal deu sinais de recuperação. Entre março e maio deste ano, terão sido comprados 33 800 fogos, um crescimento de 6,4% face aos três meses anteriores (dezembro de 2022 a fevereiro de 2023).

Esta projeção, da responsabilidade da Confidencial Imobiliário com base nos dados do SIR - Sistema de Informação Residencial, a confirmar-se, é uma inversão da trajetória de quebra sentida ao longo do último ano.

Depois do pico de 43 600 casas vendidas no quarto trimestre de 2021, o volume de transações foi reduzindo progressivamente, sendo a única exceção a variação nula registada no segundo trimestre de 2022.

Há três trimestres consecutivos que as vendas de casas caíam em termos trimestrais, com a quebra mais acentuada (um decréscimo de 9,1%) a ocorrer no primeiro trimestre deste ano. Neste período, foram vendidos pouco mais de 33 mil fogos.

No acumulado de março a maio, as casas foram vendidas por um preço médio de 2130 euros/m2, o que dá um valor médio por fogo de 220.947 euros.

Para Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, "apesar de a atividade mais recente continuar 22% abaixo do pico de mercado e de se tratar de um aumento não muito expressivo, há efetivamente um sinal de estabilização do mercado, travando o ciclo de perda observado no último ano".

Na sua opinião, esta recuperação "sugere a reativação de alguma procura que se encontrava expectante e que ter-se-á adaptado às novas condições de mercado a nível de financiamento".

O preço da habitação continua em alta. Em maio, a valorização mensal foi de 0,6% e a homóloga de 14,1%.