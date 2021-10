Vendas no comércio a retalho abrandam em setembro

Crescimento das vendas no comércio a retalho abranda para 2,7% em setembro © Leonardo Negrão / Global Imagens

O volume de negócios no comércio a retalho passou de um aumento homólogo de 3,5% em agosto para um crescimento de 2,7% em setembro, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O índice de volume de negócios no comércio a retalho apresentou um aumento homólogo de 2,7% em setembro, o que se traduziu numa "taxa inferior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", refere o INE em comunicado.

O abrandamento do índice global foi determinado principalmente pelo agrupamento de produtos alimentares, que passou de um aumento de 3,8% em agosto para uma subida de 2,1% em setembro, enquanto os produtos não alimentares registaram um aumento de 3,2%, que compara com 3,3% no mês anterior.

Entretanto, o INE refere também que no 3.º trimestre deste ano, as vendas no comércio a retalho cresceram 2,7% em termos homólogos, quando tinham registado um aumento de 16,4% no segundo trimestre do ano, período que foi "fortemente influenciado" pelo efeito base, justifica.

Em termos mensais, o índice agregado das vendas no comércio a retalho passou de um aumento de 6,6% em agosto para um crescimento de 6,0% em setembro.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, por seu turno, apresentaram aumentos homólogos de 2,2%, 3,5% e 2,5%, respetivamente, contra crescimentos de 1,5%, 2,9% e 2,7% em agosto, pela mesma ordem.