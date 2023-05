Vendas no comércio a retalho cresceram 2,4% em abril

© Artur Machado / Global Imagens

O Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho registou um crescimento homólogo de 2,4% em abril, mais 1,9 pontos percentuais do que em março, cuja variação homóloga fora de 0,5%.

O principal contributo para esta variação adveio dos produtos não alimentares, que registaram em abril uma taxa de variação homóloga foi de 3,1% e contribuíram para o aumento do índice global com 1,8 pontos percentuais.

Já os produtos alimentares registaram uma taxa de variação homóloga de 1,5%, contribuindo com 0,6 pontos percentuais para o crescimento global de 2,4% do volume de negócios no retalho.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e mostram que o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas apresentaram, também, aumentos homólogos de 2,6%, 10,2% e 1,4% em abril, respetivamente. Em março, o índice de emprego tinham crescido 2,2%, o das remunerações 11,9% e o índice de horas trabalhadas subira 2,1%.