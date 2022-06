Vendas no comércio abrandaram para 2,1% em maio

© Artur Machado / Global Imagens

O índice de volume de negócios no comércio a retalho desacelerou, em termos homólogos, dos 4,5% de abril para os 2,1% em maio. Já os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas cresceram 3%, 7,9% e 4,7%, respetivamente, contra os 3,3%, 10% e 8,5% verificados em abril.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a evolução do índice agregado "reflete dinâmicas distintas" dos dois agrupamentos, com os produtos alimentares a caírem 0,9% - menos 2,8 pontos percentuais em relação a abril - e os não alimentares a crescerem apenas 4,4%, ou seja, 6,9 pontos percentuais abaixo dos valores de abril.

Em termos setoriais, destaca o INE a "desaceleração de 31 pontos percentuais" dos têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro, cujas vendas cresceram, apenas, 12% em maio, valor que compara com os 43,2% do mês anterior e os 166,7% de maio de 2021. "Estas oscilações intensas das vendas em vários tipos de produtos são influenciadas, em grande medida, por efeitos base decorrentes das restrições à atividade relacionadas com a pandemia", explica o INE.

Em termos mensais, a variação do índice agregado foi de 1,4% em maio, que compara com a queda de 3,2% de abril.