Vendas nos serviços abrandam para 5,8% no 2.º trimestre

O alojamento subiu 13% em junho.

O crescimento do volume de negócios nos serviços passou de 11,2% no primeiro trimestre deste ano, para uma subida de 5,8% no segundo trimestre, em termos homólogos, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE refere ainda que o volume de negócios nos serviços passou de um crescimento homólogo nominal de 7,7% em maio, para 4% no mês de junho.

O índice de volume de negócios nos serviços registou um aumento homólogo de 4% em junho, o que "traduz uma desaceleração de 3,7 pontos percentuais (p.p.) face à taxa observada em maio deste ano", esclarece também o INE.

Além disso, realça que o índice não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário desacelerou, em termos homólogos, para 6,2% em junho, contra uma subida de 7,5% no mês anterior.

O comércio por grosso e reparação de veículos automóveis e motociclos, apresentou um queda de 0,2% em junho, menos 3,3 pontos percentuais (p.p.) que em maio, originando o único contributo negativo (menos 0,1 pontos percentuais [p.p.]) para a o crescimento do índice total.

De acordo com o INE, o comércio por grosso foi determinante para resultado observado, registando uma queda de 5,9%, sendo que intensificou a descida registada em maio, de menos 1,7%.

Pelo contrário, o índice do comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, "acelerou ligeiramente", para um crescimento de 24,2% (24,0% em maio), salienta o INE.

O alojamento, restauração e similares, por sua vez, contribuiu com 1,3 pontos percentuais (p.p.) para o crescimento do índice agregado, em resultado de um aumento de 14% no mês de junho, contra uma subida de 14,2% no mês de maio, adianta.

De acordo com o INE, o alojamento subiu 13% em junho, abrandando face ao crescimento registado no mês precedente (21,2%), enquanto a restauração e similares cresceu 14,4% (11,7% no mês anterior).

As atividades de consultadoria, científica, técnicas e similares registaram a maior desaceleração, com um recuou de 12,4 pontos percentuais (p.p.) face ao período anterior, apresentando uma subida de 15,8% e o segundo maior contributo (1,1 pontos percentuais) para o resultado total. Em termos mensais, o índice de volume de negócios caiu 2,9% no mês de junho, contra o crescimento de 2,8% no mês de maio deste ano.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, ajustado dos efeitos de calendário, apresentaram aumentos homólogos de 3,5%, 11,8% e 5,7%, respetivamente, contra subidas de 3,9%, 10,8% e 2% em maio deste ano, pela mesma ordem.