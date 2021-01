Verdes sempre assumiram que "aulas devem ser presenciais", desde que "tomadas as precauções"

A deputada do Partido Ecologista "Os Verdes", Mariana Silva, presta declarações aos jornalistas após a 14ª sessão de apresentação da "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", na sede do Infarmed, em Lisboa, 12 de janeiro de 2021. © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Em declarações após a reunião com os peritos no Infarmed, Mariana Silva, do PEV, considera que se retira "desta reunião que é necessário, com medidas restritivas ou novo confinamento", adotar um "pacote de novas medidas de apoio".

Para o partido, as escolas devem continuar abertas. Indicando que "sempre assumiram que as aulas devem ser presenciais, desde que sejam tomadas as devidas precauções".

Os Verdes notam que o "espaço escola não é um espaço de transmissão do vírus".

Os especialistas ouvidos esta terça no Infarmed traçaram três modelos: um com a manutenção das aulas presenciais, outro com aulas apenas para alunos até aos 12 anos e um terceiro, com todas as aulas feitas à distância. Segundo os especialistas, era possível reduzir o R(t), o indicador do risco de transmissibilidade, mesmo que as escolas se mantenham abertas.

Em declarações esta tarde, António Costa anunciou que "nada justifica" encerrar as atividades letivas para alunos até aos 12 anos. No entanto, ainda não há um consenso para os restantes anos de escolaridade.