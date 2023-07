Vila Nova de Gaia quer cortar em 30% o consumo energético da indústria

© Artur Machado / Global Imagens

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia quer reduzir o consumo energético da indústria no concelho em 30% e promove, nesta terça-feira, dia 11, na Inovagaia, uma conferência dedicada ao "Roteiro das Comunidades de Energia". O objetivo é reunir empresas e decisores para abordar a descarbonização da economia, sendo que a indústria é responsável, atualmente, por 49% do consumo energético total do município.

O evento, que contará com intervenções do CEO da Mota Engil Renewing, Luís Castanheira, do presidente da ADENE, Bruno Veloso, do diretor-geral de Energia e Geolia, João Bernardo, e do presidente da Inovagaia, António Castro, visa permitir fazer um diagnóstico da situação de Vila Nova de Gaia do ponto de vista da descarbonização, em diálogo com as empresas. Será ainda assinado um protocolo coma ADENE para a formação de equipas e de intercâmbio de boas práticas.

"Este é um momento para assumirmos um compromisso coletivo para uma redução significativa dos consumos no município, pois vamos juntar especialistas e empresas, sendo todos intervenientes nacionais e locais no setor. E este é um processo que deve ser participativo para fazer a diferença, pois a comunidade industrial deve estar sensibilizada para a necessidade de, em conjunto, contribuir para estas metas de descarbonização da nossa cidade e da nossa região", destaca, citado em comunicado, o presidente da Inovagaia.

Recorde-se que existem mais de 30 zonas industriais em Vila Nova de Gaia