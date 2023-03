Vilamoura vai fornecer eletricidade a 15 mil famílias a partir de painéis solares

O projeto prevê, no total e até 2035, a instalação de cerca de 60 mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos em Vilamoura. © D.R.

O Vilamoura World, empreendimento residencial e turístico, decidiu criar uma Comunidade de Energia Renovável (CER) com 60 mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos, até 2035, que irão fornecer eletricidade a 15 mil famílias, tornando-se pioneiro na aplicação de legislação recente.

"O objetivo é sermos um dos primeiros e, provavelmente, um dos maiores a fazer e a promover uma Comunidade de Energia Renovável", disse à agência Lusa o administrador executivo (CEO) da Vilamoura World, João Brion Sanches.

As CER são constituídas por um conjunto de consumidores que, através de um sistema de produção de energia e rede elétrica partilhada, produz parte ou a totalidade da energia elétrica que consomem.

O projeto prevê, no total e até 2035, a instalação de cerca de 60 mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos no território de Vilamoura, com um potencial estimado de produção anual de 50 mil megawatts-hora (MWh), suficientes para fornecer eletricidade a cerca de 15 mil casas, segundo um comunicado.

A produção da energia renovável evitará a emissão de, aproximadamente, 10 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) ao ano, o equivalente à plantação de cerca de 80 mil árvores todos os anos, de acordo com a nota.

Numa primeira fase, até 2024, a CER de Vilamoura permitirá a produção de dois mil MWh de energia renovável por ano, o que se traduz no fornecimento de eletricidade a mais de mil famílias, numa redução inicial de cerca de 450 toneladas de emissões de CO2.

"A nossa visão para Vilamoura, enquanto melhor destino do Algarve para viver, passar férias e investir, implica também apostar na sustentabilidade. Por isso, decidimos avançar com este ambicioso projeto, que se aplicará a todos os nossos projetos imobiliários e é extensível às áreas já consolidadas de Vilamoura", afirmou João Brion Sanches.

O conceito de Comunidades de Energia Renovável anda a par com o de autoconsumo coletivo, estando a diferença entre os dois no tipo de gestão e investimento realizado.

Uma CER é uma entidade constituída nos termos do previsto num decreto-lei de 2022 que realiza a totalidade do investimento para a criação da entidade, enquanto no autoconsumo coletivo os consumidores finais produzem energia renovável para consumo próprio e podem partilhar o excesso produzido com outros consumidores.

"Esta comunidade é muito pioneira, no sentido em que há muito poucas em Portugal. Tudo isto é muito recente", insiste o responsável pelo empreendimento de Vilamoura.

O Vilamoura World é a empresa responsável pela promoção dos lotes residenciais e turísticos inseridos nos 1.700 hectares do empreendimento. Também é proprietária da Marina de Vilamoura, a maior de Portugal, com 825 postos de amarração para barcos.

A empresa LuzSimples, com sede em São Bartolomeu de Messines, também no distrito de Faro, foi a escolhida para concretizar o projeto de criação da CER.