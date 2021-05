Vinhos. Exportações aumentam 13% e ultrapassam os 200 milhões

(Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

As exportações de vinhos portugueses cresceram 13% no primeiro trimestre, em comparação com o período homólogo, para mais de 200 milhões de euros, segundo divulgou esta quarta-feira a ViniPortugal.

"O primeiro trimestre de 2021 foi bastante positivo para as exportações de vinhos portugueses, em comparação com o mesmo período de 2020. [...] O primeiro trimestre de 2021, registou um aumento de 13% nas exportações comparativamente com o período homólogo de 2020, tendo ultrapassado os 200 milhões de euros", indicou, em comunicado, a ViniPortugal.

Por mercado, Finlândia foi o país que registou o maior aumento percentual, com um acréscimo de 42,20% até março (3,38 milhões de euros).

Segue-se a Polónia, que avançou 37,74% (7,15 milhões de euros), a Noruega, com mais 32,21% (3,32 milhões de euros) e a Dinamarca que ganhou 24,11% (3,57 milhões de euros).

Já entre os países terceiros, destacam-se as exportações de vinhos portugueses para o Brasil (+38,5%) e Reino Unido (+9,41%), com 15,51 milhões de euros e 14,04 milhões de euros, respetivamente.

De acordo com os dados da associação, as exportações para a China representaram 3,93 milhões de euros, ou seja, mais 35,61% face ao primeiro trimestre de 2020.

No sentido inverso, Angola e Japão registaram decréscimos de, respetivamente, 31,87% e 13,50%.

"Estamos bastante satisfeitos por sentir que o mercado voltou novamente a mexer. Este grande crescimento que se sentiu neste primeiro trimestre permite-nos avizinhar um ano de 2021 favorável, não só para a abertura de novos mercados, como para o crescimento progressivo das exportações para os nossos principais mercados", afirmou, citado no mesmo documento, o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão.

A ViniPortugal é uma associação interprofissional para a promoção de vinhos de Portugal.