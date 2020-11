Vítor Cóias. O primeiro engenheiro português a ser distinguido pela preservação do património

A reabilitação do Palácio de Mateus, em Vila Real, teve a assinatura de Vítor Cóias. © D.R.

Vítor Cóias, engenheiro civil com vasta obra de requalificação e reabilitação de património, vai receber esta quinta-feira (19 de novembro), em Madrid, a Medalha Richard H. Driehaus, uma distinção pelo seu trabalho nesta área, que sempre privilegiou a utilização de técnicas e materiais tradicionais, em respeito para com o ambiente, os recursos naturais, a segurança e o bem-estar das pessoas.

É a primeira vez que um português recebe este galardão da International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism (INTBAU), rede que promove a construção, a arquitetura e o urbanismo tradicionais.

Intervenções como a do Palácio de Mateus, em Vila Real, Castelo de S. Jorge e Baixa Pombalina, em Lisboa, ou a Igreja de S. Francisco, em Évora, marcam a sua filosofia de requalificação, em que é dado privilégio às estruturas de pedra, tijolo e madeira, em detrimento do ab(uso) de estruturas de betão.

A sua carreira profissional tem-se focado no estudo dos edifícios de valor histórico e arquitetónico e em como salvaguardar todo esse legado da construção tradicional, em linha com novos usos e dentro das premissas da salvaguarda do meio ambiente.

Nem só com obra tem construído a sua carreira. Vítor Cóias tem contribuído para a elaboração de normas públicas e diretrizes para a intervenção no património, assim como tem procurado divulgar técnicas de construção sustentáveis através da participação em congressos, artigos de opinião e publicações especializadas.

Cidades do futuro

Com um trabalho centrado no preservação do passado, Vítor Cóias não deixa de olhar o futuro e delinear estratégias para a criação de cidades sustentáveis, apontando o dedo a setores de atividade resistentes a esta mudança acordada a nível europeu e mundial. E, neste contexto, a construção tem um enorme desafio pela frente. "Não é possível continuar indefinidamente a construir", sublinha ao Dinheiro Vivo.

Na sua opinião, ter-se-á no futuro de construir "muito mais no construído e com o construído, mantendo e melhorando as construções e conjuntos existentes e adaptando-os a novos usos. A ocupação de solo virgem terá de ser substituída pela recuperação de locais já anteriormente ocupados por construções".

Neste processo, o setor da construção tem de optar por materiais mais sustentáveis, como a madeira e os compósitos, e evoluir para uma estandardização que permita a reutilização de elementos e componentes dos edifícios, numa lógica de economia circular, defende Vítor Cóias.

Até porque, lembra, "a percentagem de matérias-primas extraídas da natureza para produzir materiais de construção pode chegar aos 75%".

Vítor Cóias realça ainda que o crescimento da cidade, que não é obrigatório num contexto europeu, pelo menos, deverá ter em conta "a salvaguarda dos centros e bairros históricos", "um fator de atratividade de grande relevância económica". Para o engenheiro civil, "a cidade histórica deve ser preservada na sua harmonia e autenticidade, e mantida ao abrigo de reutilizações incompatíveis e de intervenções espúrias ou dissonantes". Como sublinha, "se a cidade tiver de crescer, que cresça através da criação de novas centralidades que se articulem e interajam de forma equilibrada com a cidade histórica".

Em simultâneo, há que respeitar as metas para a eliminação dos gases de efeito de estufa (GEF) e neste campo há que atuar ao nível da eficiência energética dos edifícios e da mobilidade dos cidadãos. Como frisa, em Portugal, as duas principais fontes de emissões de GEF são a produção de energia elétrica e os transportes.

Todas estas premissas esbarram com atividades económicas instaladas, sublinha, como o imobiliário, o turismo low cost, a fileira de materiais de construção e setores ligados aos combustíveis fósseis e à produção centralizada de energia elétrica.