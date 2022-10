Volume de negócios na indústria acelerou para 29,1% em agosto (Imagem de arquivo)

O aumento do volume de negócios na indústria acelerou para 29,1% em agosto, em termos homólogos, continuando fortemente influenciado pela subida (22,4%) dos preços na indústria, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados.

Para a aceleração do índice total do volume de negócios, o relatório do instituto revela que os maiores contributos foram das divisões 'indústrias alimentares' e 'fabricação de veículos automóveis, reboques e afins'.

Por agrupamentos, a energia deu novamente o contributo mais expressivo para a variação do índice total, em resultado do aumento de 43% (55,1% em julho), enquanto os bens intermédios e os bens de consumo registaram crescimentos de 21,6% e 22,5% (18,4% e 16,2% no mês anterior).

Os 'bens de investimento' registaram um aumento homólogo de 38,6% em agosto, destacando o INE que esta aceleração teve origem fundamentalmente na divisão de 'fabricação de veículos automóveis, reboques e afins', cuja variação passou de 12,9% em julho para 71,5% em agosto.

Por mercados, em agosto, o índice de vendas para o mercado nacional cresceu 27,5% (22,5% em julho), e o do mercado externo aumentou 31,7% (26,7% no mês anterior).

O índice volume de negócios na indústria registou uma diminuição mensal de 15,8%, que contrasta com uma variação de -19% em agosto de 2021.

As variações homólogas do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas situaram-se em 2,7%, 7,1% e 3,1% em agosto, contra 2,7%, 7,2% e 1,9% em julho, respetivamente.