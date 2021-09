Volume de negócios na indústria cresce 11,8% em julho

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Setembro, 2021 • 11:48 Partilhar este artigo Facebook

O índice de volume de negócios na indústria cresceu, em termos homólogos, 11,8% em julho, após uma subida de 18,8% em junho, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, as variações dos índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo situaram-se em 7,8% e 17,8% (14,1% e 25,8% em junho), respetivamente.

"Os aumentos acentuados continuam a refletir um efeito base, dado que a comparação incide em meses muito afetados pela pandemia", refere.

Comparando julho de 2021 com julho de 2019 (pré-pandemia), os índices totais do mercado nacional e do mercado externo variaram, respetivamente, -0,3%, -1,8% e 1,9%, sinaliza.

Ainda segundo o INE, o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas na indústria subiram, em termos homólogos, 0,8%, 5,8% e 3,7%, respetivamente (0,2%, 8,0% e 6,2% no mês anterior, pela mesma ordem).