Volume de negócios na indústria sobe 31,5% em junho

© AFP

O índice de volume de negócios na indústria disparou 31,5% em junho, em termos homólogos, revela o Instituto Nacional de Estatística esta terça-feira. Relativamente ao mês de maio, o volume de negócios na indústria acelerou 2,4 pontos percentuais.

O gabinete de estatística nacional refere-se a esta evolução como um crescimento "expressivo", notando que "o resultado global continuou fortemente influenciado pelo aumento dos preços na indústria, cuja variação se situou em 25,7% (24,5% em maio)".

Sem contar com o peso da área da energia, as vendas cresceram 24,2% em junho, menos 0,1 pontos percentuais face a maio.

No mercado nacional, o volume de negócios subiu 27,2%, contribuindo para a evolução de todo o índice com 15,7 pontos percentuais. Em maio, o índice de vendas para o mercado nacional tinha crescido 26,2%, conrtibuindo então com 15,3 pontos percentuais para a a variação do índice total.

Lá fora, as vendas realizadas pela indústria portuguesa cresceram 37,5% (33,3% em maio), originando um contributo de 15,8 pontos percentuais.

O INE indica, ainda, que a área da energia deu o contributo mais expressivo de todo o índice, contribuindo com 13,9 pontos percentuais fruto de um disparo de 48% (41,2% em maio).

Já, observando os agrupamentos dos bens intermédios e dos bens de consumo, nota-se que ambos desaceleraram 3,8 pontos percentuais. e 4,5 pontos percentuais, respetivamente, para variações de 17,2% e 18,1% em junho, Já os bens de investimento somaram 15,7 pontos percentuais, para uma taxa de crescimento de 26%.

O emprego, as remunerações e as horas trabalhadas registaram crescimentos homólogos de 2,9%, 6,4% e 2,5%, respetivamente (3,2%, 7,8% e 3,1% em maio, pela mesma ordem).