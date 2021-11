A Deco Proteste está a aproveitar a Web Summit para sensibilizar os consumidores, sobretudo os mais jovens, para os riscos que correm na internet. Aproveitando a presença da associação europeia de defesa do consumidor Euroconsumers na feira tecnológica, a Deco está a alertar os consumidores que não basta saber ir à internet, é preciso saber utiliza-la em seguança, tendo noção dos riscos. A forma encontrada para chamar a atenção foi a criação do jogo Space Shelter, destinado aos mais jovens mas que também pode ajudar os adultos mais incautos.

Só em 2020, o número de queixas na Deco Proteste relacionadas com cibersegurança cresceu 60%, o que se traduziu em cerca de 12 mil reclamações. Quem o diz é Tito Rodrigues, Head of Legal da Deco Proteste, ao Dinheiro Vivo. Ora, para prevenir os consumidores, a associação aproveitou a plataforma europeia que é a Euroconsumers e uma parceria (que já leva quatro anos) com a Google, e associou à plataforma 'Net Viva e Segura' o jogo Space Shelter.

O jogo consiste numa "forma didática e criativa" de levar um astronauta a concretizar pequenos testes - respondendo a questões simples, cujas respostas corretas dão dicas de cibersegurança. A cada etapa superada o nível de detalhe e de informação recebida aumenta até que os desafios superados levem ao fim da missão - estar consciente dos riscos do meio online e recorrer à internet de forma segura.

A "gamificação" de uma questão séria foi a forma encontrada para, "de forma ligeira", desafiar as pessoas "a perceberem as suas limitações e o desconhecimento que têm" sobre os riscos do ambiente online.

A iniciativa pretende chegar, primeiro, aos mais jovens - em idade escolar, o desenho do jogo assim o revela -, partilhando experiências e conhecimento sobre como criar uma palavra-passe segura ou como encriptar um router. A ideia é levar a informação a quem precisa dela e, para isso, a Deco já recorreu a youtubers e tem interagido com escolas para promover a iniciativa.

A ideia de abordar primeiro os jovens deve-se a uma questão geracional. Segundo Tito Rodrigues, os pais dos jovens de hoje cresceram associando o risco a uma questão física e é, naturalmente, essa ideia que passam aos filhos. Ora, ao sensibilizar os mais novos para a cibersegurança, a Deco pretende que os jovens de hoje venham a ensinar os filhos que o risco "tanto pode ser em ambiente físico, como na esfera online".

"Os jovens são nativos digitais, naquilo que é o à vontade do utilizador, mas não na segurança. É preciso criar uma sensibilidade ao tema", explica. "Os jovens sabem mexer nos aparelhos e ir à internet, mas será que sabem a importância de uma verificação de identidade multifactores, ou encriptar um router? Ou seja, estão à vontade na forma de trablhar, mas não estão conscientes dos riscos que correm, e isso dá uma falsa sensação de segurança".

O alvo preferencial são os jovens, mas "o jogo é dos 8 aos 88 - para todos"."É uma forma de nos pormos à prova em matéria de segurança online", afiança o Head of Legal da Deco Proteste.

Não obstante, este não é um problema só em Portugal. E, por isso, o jogo Space Shelter está disponível noutros países europeus - promovidos por outras entidades nacionais de defesa do consumidor.