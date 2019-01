Nacionalistas escoceses instam May a considerar opção de novo referendo

O Partido Nacionalista Escocês (SNP) instou hoje a primeira-ministra britânica a fazer concessões nas reuniões com a oposição sobre o rumo a dar ao ‘Brexit’ e a manter “em cima da mesa” a hipótese de realizar um segundo referendo.

Num comunicado emitido depois de o Governo conservador ter superado a moção de censura de hoje à noite, os nacionalistas escoceses defenderam que o executivo britânico deve descartar a opção de o Reino Unido sair da União Europeia (UE) sem acordo e deve pedir uma extensão do artigo 50 que permita convocar nova consulta popular.

“O SNP está empenhado em trabalhar de forma construtiva com a primeira-ministra, mas no entanto, a opção de descartar um não-acordo, pedir um prolongamento do artigo 50 e realizar um segundo referendo deve estar em cima da mesa”, disse o líder do SNP no Parlamento de Westminster, Ian Blackford.

O político independentista foi dos primeiros a serem chamados a Downing Street para participar numa reunião com Theresa May.

Depois de o Parlamento ter rejeitado na terça-feira à noite de forma esmagadora o acordo de ‘Brexit’ negociado pelo Governo conservador de May com Bruxelas durante 17 meses, a primeira-ministra conseguiu hoje vencer a moção de censura apresentada pelo Partido Trabalhista por uma estreita maioria de 19 votos (325 votos contra a moção e 306 a favor) e anunciou em seguida que iniciaria de imediato uma ronda de contactos com os principais líderes políticos da oposição para definir um plano sobre a saída da UE.

Blackford anunciou que, juntamente com os liberais-democratas, o Plaid Cymru de Gales e os Verdes, enviou uma carta ao líder do maior partido da oposição, o Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, para que apoie a convocação de uma segunda consulta popular.

Na carta, os líderes políticos apresentam esse cenário como “a única forma que agora dá uma possibilidade real de sair do ponto morto em que se encontra o ‘Brexit'”.

“A histórica votação da noite passada, que humilhou o Governo do Reino Unido, foi um claro sinal da grande oposição ao acordo da primeira-ministra por parte de toda a Câmara [dos Comuns]. Devemos ver as concessões da primeira-ministra, bem como [devemos ver] Jeremy Corbyn a romper o ponto morto do ‘Brexit'”, escreveram.

Rejeitado o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas nos seus atuais termos e superada a moção de censura, Theresa May indicou que regressará a Westminster na segunda-feira para explicar quais serão os próximos passos a dar.