Não atualização de escalões do IRS ajudou brilharete de Medina com 500 milhões de euros

Não foi só a subida rápida e agressiva dos preços em 2022 que inflacionou a receita fiscal e ajudou a reduzir o défice público muito mais do se dizia.

De acordo com o Conselho das Finanças Públicas (CFP), a não atualização dos escalões do IRS deverá ter dado às Finanças um bónus fiscal de cerca de 513 milhões de euros.

E o aumento de 0,9% concedido à Função Pública, muito abaixo da inflação de 7,8% que veio a materializar-se em 2022, deu outra grande ajuda ao brilharete de Fernando Medina na execução orçamental do ano passado.

No final de setembro, o Ministro das Finanças ainda falava de um défice público de 1,9%, mas a consolidação orçamental acabou por ser muito maior, tendo o governo entregue um défice de apenas 0,4%. E isto num ano de crise crescente, com perda de poder de compra, custos de energia exorbitantes e inflação nunca vista nas últimas décadas.

No novo estudo sobre a evolução orçamental das Administrações Públicas (AP) em 2022, divulgado esta quinta-feira, o CFP diz que "em 2022, o défice orçamental reduziu-se em 2,5 pontos percentuais (p.p.) do Produto Interno Bruto (PIB) atingindo 0,4% do PIB, ampliando a margem de segurança face ao limite de 3% do PIB constante do Tratado de Funcionamento da União Europeia".

Este saldo orçamental "foi melhor [mais baixo] do que o previsto pelo Governo nos documentos de programação orçamental (défice de 1,9% do PIB)".

Razão: "este resultado beneficiou de importantes ganhos na receita fiscal resultantes da reação automática do IVA à subida dos preços dos bens e serviços, acompanhada pela não atualização dos escalões de IRS em linha com a inflação".

"Uma estimativa própria do CFP aponta para que a não atualização dos escalões de IRS em linha com a inflação tenha beneficiado a receita deste imposto em 0,2% do PIB", cerca de 513,5 milhões de euros.

O Conselho explica que "o IRS incide sobre a generalidade dos rendimentos das pessoas singulares independentemente da sua categoria (trabalho, pensões, capitais e outros)" e que "por esse motivo, e como num contexto inflacionista, os diversos rendimentos gerados numa economia tendem a ser também influenciados pelo crescimento do nível geral de preços".

Assim, "simulou-se o impacto da inflação no crescimento da receita do IRS no ano de 2022 (2094 milhões de euros)".

"Num imposto como o IRS, a forma mais direta de mitigar o impacto da inflação no rendimento dos sujeitos passivos seria através da atualização dos limites dos escalões que o compõem, pelo valor do Índice de Preços no Consumidor (IPC)".

No entanto, o IPC acabou por "crescer, no ano de 2022, 7,8% face ao ano anterior".

Como os limites dos escalões não foram atualizados por este percentual (7,8%), houve um impacto positivo nos cofres do Fisco. Conseguiu cobrar mais IRS, mais 3% do que num cenário em que se aplicava a inflação de 2022.

Finalmente, do lado da despesa, surge a poupança obtida com os funcionários públicos.

"A atualização salarial aplicada à função pública (0,9%), muito abaixo da inflação, favoreceu uma reação parcial e contida da despesa pública, cujas principais componentes, por não estarem sujeitas a uma indexação automática, viram o seu peso reduzir-se no PIB", observa a entidade presidida por Nazaré Costa Cabral.