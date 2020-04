“Não deixem de pensar nas férias de verão”, diz Costa. “Férias cá dentro”

O primeiro-ministro, António Costa, aconselha os portugueses a “não deixarem de pensar nas férias de verão”, mas em vez de fazerem viagens para fora do país, que “planeiem as férias cá dentro”.

Questionado em entrevista à rádio Observador, nesta manhã de terça-feira, António Costa reagiu às declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que desaconselha reservas de férias de verão. “Eu não querendo correr o risco de ser otimista, o que eu diria é que esperem talvez mais umas semanas [para marcar férias]. Mas não deixem de pensar nas férias de verão”, começou por dizer o primeiro-ministro.

“Seria, aliás, para a economia portuguesa, um dano imenso se o próximo verão fosse um verão onde o turismo não tivesse condições de funcionamento mínimo. Portanto, quero crer que até ao verão a situação estará suficientemente controlada para podermos ter férias e para podermos gozar o melhor possível.”

“Estamos sempre mais seguros cá dentro nesta fase”

António Costa pede no entanto alguma prudência em relação aos planos dos portugueses de marcar férias para o estrangeiro. “Não tenho dúvidas, que tal como aconteceu quando foi o ataque às Torres Gémeas [11 de setembro de 2001], que durante bastante tempo isso teve impacto sobre a retoma da aviação – porque as pessoas tinham medo de andar de avião -, seguramente que não creio que a primeira coisa que as pessoas vão fazer é marcar férias, sobretudo para locais muito distantes, sabendo que podem ser surpreendidas como aconteceu agora a milhões de pessoas em todo o mundo em pleno gozo de férias a ficarem isoladas pelo encerramento de fronteiras, pelo cancelamento de voos.”

Neste contexto de incerteza, o primeiro-ministro deixa o conselho de que as férias de verão sejam passadas dentro de fronteiras. “Para já, aos portugueses, daria um conselho que é planeiem as férias cá dentro, porque estamos sempre mais seguros cá dentro nesta fase e menos sujeitos à incerteza.”

