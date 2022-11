"Não é possível ter semana de quatro dias sem pressoas, é prematuro abrir a discussão"

Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da AHP. ( PAULO SPRANGER /Global Imagens) © Paulo Spranger/ Global Imagens

Falar da redução do período de trabalho numa atividade que serve 24 horas por dia, todos os dias do ano, é, para a vice-presidente executiva da AHP, um não-assunto. Numa altura em que vários setores do país se veem a braços sem trabalhadores, Cristina Siza Vieira defende que são precisos "emigrantes" e quer ver acelerados os acordos de mobilidade com os países da CPLP.



Ao executivo de António Costa levanta o cartão vermelho por não ter inscrito no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) maiores incentivos à criação de emprego e à melhoria dos salários dos trabalhadores. À TAP pede que evite as greves agendadas para dezembro e alerta sobre o impacto que a paralisação poderá ter no turismo neste fim de ano.



No início do ano havia uma escassez de 45 mil trabalhores no turismo - 15 mil na hotelaria. O cenário mantém-se?

A carência continua. A nossa expetativa é que com os acordos de mobilidade se possa suprir aquilo que vai sendo um problema clássico.



A associação tem sido uma voz crítica à morosidade e à burocracia em torno destes acordos. Já estão a ser dados passos?

Ainda não tenho feedback positivo para dar. Não sei se teremos notícias para tão breve quanto desejaríamos. Há outras situações que temos de resolver, como a questão da habitação, por exemplo. O grosso dos hotéis não tem capacidade de alojamento dos seus trabalhadores.



A aprovação do novo regime de vistos de trabalho no país é uma boa notícia?

Claro que sim. Essa alteração é importante e o nascimento deste visto com um balão de tempo para se procurar emprego é fundamental. Diria que tinha bastante mais esperança nestes do que naqueles de captação direta dos países emissores.



Espera que haja já um empurrão na próxima época alta?

Isto vai demorar algum tempo a produzir efeitos, mas a expetativa é que no próximo verão estes mecanismos já estejam mais agilizados e que possamos contar com uma mão-de-obra mais estável. Não há o suficiente em Portugal, nem hoje nem amanhã. Não temos pessoas em Portugal para responder às nossas necessidades, precisamos de emigrantes.



O governo acaba de apresentar o projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho. Este é um projeto que poderia ser aplicado à hotelaria?

Até se poderia pensar em recorrer a trabalho suplementar, mas não é possível, não há mais pessoas. O projeto esbarra logo aí. Não é possível haver semanas de quatro dias sem pessoas e quando existe uma deficiência de recursos humanos. Não temos pessoas em Portugal para responder às nossas necessidades e não é só no nosso setor é também no comércio, na saúde, na distribuição e na agricultura. É prematuro abrir esta discussão.



A AHP reúne os associados na próxima semana, num congresso sob o mote Winds of Change. Que mudança está o setor a enfrentar?

Do ano passado para cá aconteceu uma guerra com consequências imprevisíveis, num cenário que está a mudar e que não sabemos como vai estabilizar. Temos compromissos, como o acordo fechado na Concertação Social para o crescimento salarial e melhoria dos rendimentos dos salários e da competitividade, que estão em cima de um cenário desconhecido. Houve alterações dos mercados emissores, há a inflação na Europa, taxas de juro a subir, dificuldades no acesso à energia. Toda a economia mundial está a mudar e isso significa que o turismo terá de acompanhar esses ventos.



O verão foi de recordes, apesar da inflação?

Tivemos uma explosão muito grande e um verão muito intenso no turismo e na hotelaria em particular. O INE registou, até agosto, crescimentos do preço médio por quarto vendido: 30% face a 2021 e 11% em comparação com 2019. É bom sublinhar que, no acumulado até agosto, a inflação foi de 8,9%. A diferença não é quase nada, é a dimensão de uma procura acrescida. Tivemos taxas de ocupação interessantes, o mercado americano a crescer, os outros mercados a recuperar e melhor receita de alojamento - muito melhor para 51% dos nossos associados.



Qual será o valor das receitas esperadas na hotelaria este ano?

Estimo que ultrapassem as receitas de 2019 na ordem dos dígitos da inflação. Mas atenção, quando se fala em receitas tem de se falar também em custos.



O aumento dos custos pode esvaziar o que se ganhou a mais?

Temos de contabilizar os custos acrescidos que consideram os vários fatores de produção, salários e energia, mas também a alimentação, equipamentos e produtos. A nossa expetativa é que os custos não "comam" tudo quanto foi este ganho. Mas há muitas empresas que estão muito descapitalizadas, têm uma tesouraria ainda a sofrer com o impacto da pandemia e vão ter de pagar os empréstimos que foram contraídos durante a pandemia. As linhas de crédito não foram a fundo perdido.



Qual será o impacto para as empresas das subidas das taxas de juro nos créditos covid?

A situação das taxas de juro vem agravar a situação das empresas e é evidente que terá impacto, mas não cremos que ameace a sua sobrevivência. É preciso, no entanto, encarar com preocupação a questão da inflação. Apesar da recuperação da atividade, o grau de autonomia financeira é baixo. A nossa expetativa é que o Banco Português de Fomento também possa desenhar e implementar instrumentos mais claros e transversais de capitalização das empresas. Seria muito importante que estas linhas de crédito pudessem ser, numa percentagem, convertidas a fundo perdido, caso contrário só estamos a adiar o problema. Sugerimos também que os prazos de amortização da dívida sejam estendidos dos cinco para os 10 anos.



O Banco Português de Fomento tem cumprido o seu papel?

O Banco Português de Fomento teve uma situação complexa, foram dois anos de pandemia logo quando nasceu. É importante agilidade, desenharem-se medidas específicas para o setor. Foram importantes as medidas de apoio que foram disponibilizadas durante a pandemia e agora o contexto é outro. Há um virar de página que é fundamental e que tem de ser feito.



E o OE2023 deu respostas?

Tem medidas positivas transversais para as empresas e que são importantes e há muito reclamadas por nós, como o incentivo à capitalização das empresas - os lucros que não sejam distribuídos ou sejam reinvestidos podem ser abatidos ao IRC - e o reporte dos prejuízos fiscais sem limite temporal. Mas, mais uma vez, há também aqui alguma complexidade porque só se pode reportar uma parte. Também é positivo o balão de oxigénio de créditos às empresas de dois mil milhões de euros no sistema elétrico e mil milhões de euros no gás.



Mas faltaram medidas defendidas pela AHP, como a redução da carga fiscal, por exemplo, nas horas extra.

Consideramos francamente negativo que não se tenha aproveitado a oportunidade para promover mais incentivos à criação de emprego e à melhoria da remuneração líquida do trabalhador, seja por via da redução da TSU das empresas, seja por via do IRS. Hoje é absolutamente vital, dada a escassez de recursos humanos, recorrer ao trabalho suplementar; não há outra maneira de suprir a carência de pessoas na nossa indústria. Tínhamos proposto o alívio da carga fiscal [das horas extra] quer com isenção de IRS e de Segurança Social. Há outra proposta, que seria simplicíssima de fazer, que é a isenção de tributação que recai sobre as gorjetas, tributadas a 10%. Sem prejuízo da sua declaração, consideramos que deveriam estar isentas de impostos até um determinado limite. Existem alguns sinais de estímulo como a melhoria salarial, mas depois há ali algumas originalidades que têm uma carga ideológica - e que são bastante confusas. Terá de se ter bons assessores para se estar preparado para aproveitar algumas vantagens que em termos de benefícios fiscais são dadas pelo Orçamento.



O acordo fechado em Concertação Social empurrou o salário mínimo para os 760 euros. A hotelaria tem capacidade para responder?

Sim, o aumento do salário mínimo, seguramente, não penaliza a nossa operação, o mercado tem obrigado já a esse crescimento. O ponto não é tanto o salário mínimo é o empurrão que isto vai dar a todos os salários na hotelaria. É importante que haja equilíbrio nos vários orçamentos até 2026 nesta situação, em termos fiscais. É penalizador para as empresas aumentar um salário para os mil euros, que representa um custo de 1200 euros para os patrões, e o trabalhador leva 700 e poucos euros para casa. Isso não é interessante.



Esta carga fiscal tem ser retificada nos próximos quatro anos?

Sim, há necessidade que se assumam estes compromissos também por parte do governo a estes estímulos ao aumento salarial.



A curto e médio prazo serão precisos mais apoios para o turismo?

No OE2023, as medidas transversais também se nos aplicam e são importantes. A questão é mais o que ficou por fazer. A eliminação de processos burocráticos no licenciamento das intervenções nos empreendimentos turísticos, nos procedimentos que decorrem nas câmaras municipais e o reforço das verbas para promoção externa.



O próximo ano será de cautela?

Uma das preocupações é o temor pelo gasto que a classe média vai ter. Sobre o mercado interno, que cresceu brutalmente durante a pandemia, não tenho a certeza se, no próximo ano, as pessoas podendo ficar em Portugal não vão retrair-se em comportamentos de consumo. Nos mercados internacionais, a Alemanha e o Reino Unido abraçam também situações complexas internamente. Mas 2023 ainda está embrulhado nalgumas incógnitas. Há nuvens no horizonte como a questão da inflação e dos transportes aéreos. Ouvimos falar que a TAP vai cancelar voos e serão tempos agitados até ao final do ano com a supressão de vários voos, com as greves que estão pré-anunciadas e que esperamos que não se venham a concretizar. Cuidado, isto também tem muito impacto no nosso turismo.



A companhia tem a responsabilidade de promover um acordo com os tripulantes para evitar as greves?

Não sei quais são os limites que a TAP tem para esta negociação. Isto é um acordo de parte a parte e o governo também tem uma palavra a dizer neste tema.



O papel da TAP mantém-se imarcescível para o turismo nacional?

A TAP continua a ter um papel essencial nos voos intercontinentais, nos vários pontos para onde trabalha, como os Estados Unidos, Canadá, Brasil e no mercado de África. Essa função que a TAP desempenha não é suprível pelas low-cost. A TAP continua a ser fulcral na distribuição do turismo e na captação destes mercados long-haul. Mas há opções comerciais da TAP que não têm impacto no turismo nacional, como por exemplo a rota do México, que serve para exportar turistas portugueses e não traz qualquer benefício para o setor turístico nacional. Já quanto aos mercados de proximidade, as low-cost, de facto, têm sabido ocupar o lugar da frente.



A privatização pode ser positiva para a estratégia da empresa e do país?

Assegurada que esteja a situação do hub de Lisboa, e a não integração e não dependência de uma companhia ou de um grupo de companhias aéreas que queira deslocar o centro da operação para fora de Lisboa, para nós, é uma opção. Manter o hub em Lisboa é fundamental, o que significa também que das opções de que já se ouviram falar, há umas melhores do que outras. Privatização, enquadramento num grupo maior, sangue novo na empresa é necessário. Depois do que já se injetou de capital público na TAP é importante entrar outro capital.



O governo só dará um parecer final sobre o novo aeroporto no final do próximo ano. Compreende este timing?

O que a AHP pugna é que seja tomada uma decisão definitiva. Daqui a um ano vamos conversar e ver o que é que aconteceu relativamente a esta opção - e, agora, com a questão de colocar também Santarém sob avaliação, temos de perceber se isto não foi só mais um ano de perda de tempo.



Como analisa essa proposta?

Vamos ver o que dá. Não sei se Santarém traz alguma coisa de interessante ou não. Para a hotelaria e para o turismo, há outras questões como, por exemplo, como é que será depois garantido o acesso? Parece-nos uma coisa um bocadinho bizarra que surgiu agora.



Que riscos poderão advir de um aeroporto esgotado nos próximos anos?

Não sabemos como é que o mercado aéreo se vai comportar. Está, neste momento, em cima da mesa a revisão sobre a diretiva europeia relativamente à operacionalidade dos slots. Queremos ouvir a ANAC porque há opções comerciais que estão condicionadas por diretivas europeias e que nos levam a estar aquém de uma maior otimização dos slots disponíveis para as companhias aéreas. Essa é uma discussão muito importante que está a ser tida a nível europeu e que nos pode levar a otimizar a operação na Portela. Se tivermos de recusar alguns voos diria que, por um lado, são boas notícias e significa que atingimos a capacidade plena na Portela. São más notícias recusar voos porque é perder negócio. Nesse sentido, torna mais urgente tomar a decisão. Temos estado sempre com a preocupação da otimização do espaço no ar e das questões em terra, e da resolução da situação com o SEF, com o handling que causa estrangulamentos muito grandes no nosso aeroporto e uma péssima experiência dos turistas. Se este ano se pôde justificar porque estivemos todos a braços com aeroportos overloaded, para o ano já não há justificação