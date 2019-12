Marcelo: “Não é um fetiche ter um superávit orçamental”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que “não é uma questão de fetiche a ideia de um superávit orçamental”, referindo que se trata de uma inversão de tendência que “permite muito mais fácil ir pagando a dívida pública elevada acumulada”.

“Agora é mais fácil descer o monte, desce-se mais depressa, do que era fácil travar a subida do monte”, afirmou esta sexta-feira aos conselheiros presentes no 7.º Encontro do Conselho da Diáspora, referindo-se ao cenário inverso.

“É uma opção. Só é pena que as vicissitudes e as crises entretanto vividas não tenham tornado possível que mais cedo se chegasse a essa estabilização”.

O chefe de estado destacou o facto de “haver sinais de um Portugal contemporâneo”, apontando para o exemplo das exportações, da Web Summit e na abertura do digital. Marcelo indica que o país está a consolidar-se neste período “histórico”.

O presidente salientou os parceiros internacionais numa altura em que se debate qual será o centro económico do mundo. “Isso está a mudar e nós estamos lá. E o mais espantoso é que estamos lá há séculos”, afirmou, questionando que será o ocidente ou voltará a ser a Ásia. “Pensa-se na China, mas há a Índia e há o Japão. E pode haver as Coreias, com a evolução dos acontecimentos.”

O Conselho da Diáspora reúne 96 portugueses destacados no mundo. Neste encontro debateu-se, entre outros aspetos, os desafios da transição para um novo sistema de produção e consumo, segundo a organização.