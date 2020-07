Não encontra aquele produto no super? O robot da Auchan vai ajudar

Está no supermercado e não consegue encontrar aquele produto que lhe falta para completar a sua lista de compras. Se estiver numa loja da Auchan não tarda terá um robot que lhe vai poder ajudar a localizar este item. Neste momento, a cadeia já tem um robot na loja de Alfragide para ajudar a identificar ruturas de stock nas prateleiras, mas no próximo ano o objetivo é estender o piloto a 34 lojas e a novas funcionalidades.

O robot autónomo, já em fase piloto na loja de Alfragide, resulta de uma parceria entre a cadeia de supermercados Auchan e a tecnológica Trax, e tem como objetivo “identificar ruturas de stock e detetar problemas com a etiquetagem de preços dos produtos nas prateleiras”

“É o primeiro fruto de uma parceria entre as duas empresas que visa implementar um conjunto de soluções autónomas de monitorização online das lojas, que visam melhorar o serviço ao cliente e aumentar a produtividade nos pontos de venda da marca”, refere a Auchan em nota de imprensa.

Leia ainda: Comprar no supermercado online veio para ficar?

Com a introdução de robots autónomos, a marca pretende melhorar a produtividade nas lojas, otimizar a cadeia de abastecimento, libertando os colaboradores para se focarem na melhoria da experiência do cliente no supermercado.

O TASC (Tecnologia ao Serviço do Cliente) foi desenvolvido em colaboração com a empresa alemã de robótica MetraLabs e é o segundo robot deste tipo na Europa.

“Três vezes por dia, enquanto passeia de forma livre e autónoma pelos corredores do hipermercado, o robot recolhe informação, convertida em relatórios com métricas através da visão computacional e tecnologia de IoT (Internet of Things), que é transmitida em tempo real às equipas de loja, para que estas possam agir de forma rápida e eficiente, repondo produtos, colocando etiquetas de preço em falta e ajustando o espaço de prateleira de cada artigo, de acordo com o ritmo de consumo específico daquele espaço”, descreve a Auchan.

Leia e veja o vídeo: Espetacular e assustadora. Experimentámos a loja do futuro da Amazon

Aplicações que a cadeia não quer que se fiquem por aqui. Numa segunda fase, pretendem que o robot seja usado para mapear a loja, facilitando a recolha de produtos para responder às encomendas online e “até fornecer um mapa interativo ao cliente com a localização de cada artigo na loja”.”O objetivo é que, em 2021, este projeto seja estendido a 34 lojas da Auchan”.