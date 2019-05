Hoteleiros estão apreensivos e temem “nova crise no setor”

“A taxa de ocupação e a estada média são indicadores que precisam de ser acompanhados de forma atenta e permanente. Não nos interessa continuar a abrir novos hotéis se depois não conseguimos ocupar todas as camas que disponibilizamos”. O alerta é feito por Rodrigo Pinto Barros, presidente da APHORT. A Associação portuguesa de hotelaria, restauração e turismo, que representa cerca de 5000 associados em todo o País, está apreensiva com o abrandamento da atividade turística e admite que “a não-valorização de indicadores como a taxa de ocupação ou estada média” podem conduzir a uma nova crise no setor.

A chamada de atenção chega numa altura em que o gabinete de estatísticas nacional aponta para uma descida da taxa de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico face ao ano passado. Em março, este indicador que traduz a relação entre as dormidas e o número de camas disponíveis, recuou 1,8 pontos percentuais, depois de já ter diminuído 1,5 pontos no mês de fevereiro.

A estada média dos turistas também está mais baixa. Em março, o valor fixou-se numa média de 2,48 noites, menos 3,6% do que no período homólogo, quando, em fevereiro, já tinha sido apontada uma quebra de 3,9%.

Rodrigo Barros realça que os resultados estão condicionados pelo facto de o Carnaval ter-se realizado em março, enquanto no ano passado tinha sido em fevereiro e de a Páscoa ter sigo realizada este ano em abril, face a março de 2018, mas apela à atenção de todos os intervenientes diretos e indiretos: “esta é uma realidade à qual não só o setor da hotelaria, mas todos os agentes económicos precisam de estar atentos. Não queremos ser alarmistas, mas também não nos podemos deixar condicionar por uma leitura apenas parcial dos dados que nos são apresentados”.

O aviso fica feito: “A não-valorização destes dados pode conduzir-nos a uma nova crise no setor, mais do cedo do que possamos pensar”, alerta o presidente da APHORT.